高雄垃圾山案藍綠互嗆 邱議瑩挺陳其邁提告

高雄月世界垃圾山案幕後主嫌李有財與綠營民代友好，引發藍綠隔空互槓，高雄市長陳其邁更揚言對國民黨立委陳菁徽提告。對此，有意爭取2026民進黨高雄市長初選提名的立委邱議瑩表示，全力支持陳其邁依法提告，破除國民黨蓄意操作的抹黑奧步。

邱議瑩指出，高市府上周接獲垃圾山事件檢舉後，立即啟動查處機制，並在第一時間將案件移送偵辦，相關涉案人員也迅速到案，高雄對非法傾倒垃圾問題從不縱容、不會放任。但國民黨卻見獵心喜，惡意帶風向，陳菁徽甚至拿犯嫌李有財自行合成的假圖抹黑市長「包庇環境殺手」，而藍委柯志恩也一起嘲諷、消費高雄。

「柯志恩參選市長的理念，就是無止盡攻擊高雄嗎？」邱議瑩痛批，冷嘲熱諷無法代替踏實的治理市政，高雄過去被國民黨矇騙與消耗，如今好不容易迎來一位踏實做事的市長，卻又看到國民黨急著把高雄拖回黑暗過去，所以他支持陳其邁依法對陳菁徽提告，「不容國民黨為選舉繼續抹黑我們的家鄉」。

