高雄垃圾山連環爆！ 陳其邁怒嗆「一個都跑不掉、除惡務盡」

高雄又見垃圾山，環保局證實破袋檢查確認為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為，高雄市長陳其邁受訪痛批將惡務盡、一個都不跑不掉。施書瑜攝



高雄月世界及田寮山區近日連日遭台南垃圾惡意傾倒，環保局漏夜出動大型機具清理，已完成13車次清運並恢復環境，破袋檢查確認為同一集團所為，疑使用關閉GPS或無定位車輛規避追查，案件正由橋頭地檢署偵辦中。市長陳其邁今（11/20）表示，檢警已掌握特定對象，怒嗆「一個都跑不掉、除惡務盡」。

繼美濃大峽谷案後，高雄月世界及田寮山區近日再度爆發非法垃圾傾倒；昨日晚間，田寮區高41線道傳出大量生活垃圾遭惡意棄置，短時間內連續出現垃圾山，引發關注。

高市府環保局接獲通報後，立即派員前往稽查，並出動吊車、長臂怪手等大型機具進行清理。今（20）日上午，垃圾已完成13車次清運並恢復環境，破袋檢查確認為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為。

環保局進一步說明，業者疑似關閉GPS或改用無定位車輛規避查緝，目前案件已報請橋頭地檢署偵辦，檢警也已掌握特定業者，持續偵辦中。

對此，陳其邁上午表示，相關特定對象已掌握，他也怒嗆「一個都跑不掉、除惡務盡」，市府將配合檢警徹底查辦。

