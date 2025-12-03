高雄垃圾山頻爆！綠營候選人講不清 侯漢廷：柯志恩贏定了！
根據最新民調，國民黨立委柯志恩在2026高雄市長選戰中，面對民進黨可能的候選人，僅輸給綠委賴瑞隆2%，但贏其他人7至10%。新黨台北市議員侯漢廷分析指出，高雄垃圾山等弊端頻傳，綠營候選人卻不敢提出解決方案，直言柯志恩必然當選。
侯漢廷2日在中天《新聞大爆卦》節目中表示，不論民進黨最終是否由林岱樺出線，高雄都會是柯志恩當選。他分析TVBS民調樣本數發現，前一家晴雨民調中國民黨支持者少得可憐，不到10%，當然做出來整體支持度就比較低。但很有趣的是，國民黨支持者不到10%，柯志恩還可以拿到20多%的票，表示那個「多樣本」的非國民黨支持者，中間選民也好、白的、甚或是淺綠的，也蠻喜歡柯志恩。
侯漢廷指出，換成比較正常樣態做出來的TVBS民調，柯志恩不只不相上下，甚至還贏。他強調，不管是賴瑞隆在TVBS民調的看似領先，或邱議瑩在晴雨民調的看似領先，都很奇怪，感覺高雄的垃圾愈多，民進黨的民調愈高，這極其不合理。
侯漢廷進一步說明，幾乎每兩星期就會發現高雄有一樁垃圾山、盜採砂石、破壞環境的弊端，大部分都在邱議瑩的選區。他質疑，怎麼會每爆出來一件弊端，邱議瑩的民調就愈高，難道高雄人很喜歡垃圾？應該不是。
侯漢廷查閱目前民調疑似暫居第一的賴瑞隆相關新聞，發現綠媒有一則報導，賴瑞隆團隊被指盜採砂石，地主家人里長澄清，與前夫離婚四年。另一則報導寫賴瑞隆遭控與垃圾山主嫌關係匪淺，許智傑、賴瑞隆說話了。他直呼，隨便搜尋，怎麼感覺都是負面的新聞。
侯漢廷表示，沒有看到綠營高雄市長候選人很積極要解決盜採砂石、垃圾山、柏油山這些問題。他分析，如果是高雄市長候選人，當然不能講解決方案，因為每講一個ABC，就是嗆陳其邁不會做ABC。林俊憲跟陳亭妃也一樣，沒有在比誰能解決台南垃圾山的問題，他們也不能講，因為每講一個解決方案，都是在打臉民進黨。
