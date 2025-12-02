高雄垃圾愈多 綠委民調愈高？他提1事有趣：柯志恩會當選

柯志恩(中)力拚賴瑞隆(左2)、邱議瑩(右2)、林岱樺(左1)、許智傑(右1)，民調不落下風。（合成圖／示意圖／資料照）

TVBS最新民調顯示2026高雄市長選舉，藍委柯志恩對上民進黨的可能候選人，只輸給綠委賴瑞隆2％，贏其他人7~10％，引發熱議。新黨台北市議員侯漢廷質疑綠營候選人怕打臉民進黨，都不提出解決垃圾山等弊端的方案，民調怎麼會高？這樣柯志恩必然會當選。

侯漢廷2日在《頭條開講》節目表示，不論是否林岱樺出線，「高雄都會是柯志恩當選！」看TVBS民調的樣本數發現，前一家晴雨民調做出來的，國民黨支持者少得可憐！不到10％，當然做出來整體支持度就比較低。

侯漢廷指出，但是很有趣，國民黨支持者不到10％，但是柯志恩還可以拿到20多％的票！表示那個「多樣本」的非國民黨支持者，中間選民也好、白的、甚或是淺綠的，也蠻喜歡柯志恩的。所以換成比較正常樣態做出來的TVBS民調，柯志恩要嘛不相上下，甚至還贏。

侯漢廷強調，不管是賴瑞隆（TVBS民調）的看似領先，或邱議瑩（晴雨民調）的看似領先，很奇怪，感覺高雄的垃圾愈多，民進黨的民調愈高？這極其不合理！因為幾乎每兩星期就會發現高雄有一樁垃圾山、盜採砂石、破壞環境的弊端，大部分都在邱議瑩的選區。

侯漢廷質疑，怎麼會每爆出來一件弊端，邱議瑩的民調就愈高？難道高雄人很喜歡垃圾？應該不是。再查一下目前民調疑似暫居第一的賴瑞隆，他在盜採砂石相關有哪些新聞？綠媒有一則報導，賴瑞隆團隊被指盜採砂石，地主家人里長澄清，與前夫離婚四年。再搜尋賴瑞隆在垃圾山事件，一則報導寫賴瑞隆，「遭控與垃圾山主嫌關係匪淺，許智傑、賴瑞隆說話了」。

侯漢廷直呼，隨便搜尋，怎麼感覺都是負面的新聞，沒有看到綠營高雄市長候選人很積極要解決盜採砂石、垃圾山、柏油山這些問題，「如果你是高雄市長，你要怎麼做？你當然不能講，你講出來，不就打臉陳其邁做不好嗎？」每講一個ABC，就是嗆陳其邁不會做ABC。林俊憲跟陳亭妃也一樣，沒有在比誰能解決台南垃圾山的問題，他們也不能講，因為每講一個解決方案，都是在打臉民進黨。

