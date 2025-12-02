高雄垃圾處理量能瀕臨極限 評估選區試辦隨袋徵收

高雄近期爆發月世界垃圾山等環保爭議，高市議員白喬茵今（2）日在總質詢指出，高雄整體垃圾處理量能「已瀕臨極限」，建議市府應積極推動垃圾隨袋徵收。對此，高雄市長陳其邁回應，可評估選擇一個行政區先行試辦，先從超商管道開始，再逐步擴大到全區。

白喬茵指出，9月起高雄陸續發生多起廢棄物爭議，市長也多次公開表達震怒，但相關狀況仍不斷出現，她質疑大家如果會怕，怎麼還會出現這麼多事件，「高雄廢棄物監管是否失靈了？真的有嚴懲嚴辦嗎？」

白喬茵指出，里長李有財公司在月世界垃圾山案爆發前，4年間就已有13次違規紀錄，但卻遭輕罰，「難道沒上新聞就輕輕放下？」未來針對相關案情開罰，必須嚴懲否則會讓人民失望。

她指出，全台露天垃圾堆置量從民國106年的8.5萬噸，到112年為84萬公噸，增加10倍，垃圾量大於焚化量，顯示情況已相當緊繃。112年高雄「每日每人平均垃圾量1.65公斤」為6都最高，市內擁有全台最多4座焚化爐，但各座皆已超過20年設計年限，面臨檢修與淘汰壓力。

白喬茵也提醒，只要有1座焚化爐發生意外，就可能出現垃圾堆置與垃圾山問題，顯示垃圾減量的重要性。因此，她建議，高市府比照北市推行垃圾隨袋徵收，同時加強垃圾分類宣導，讓民眾清楚知道哪些物件可回收，以有效減少垃圾量。

陳其邁答詢時指出，先前曾在超商試辦垃圾隨袋徵收，他認為可再擴大試辦。他表示，目前高雄採「隨水費徵收」方式，民眾已習慣，因此若要推動隨袋徵收，應逐步進行。他建議可先選擇一個行政區試辦，從超商開始，再擴大到整個行政區，並將請相關單位研議可行方案。

