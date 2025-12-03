高雄垃圾越多民調越高？他狠批：非常不合理

▲台北市議員侯漢廷狠批高雄選情，垃圾越多、民調越高，極其不合理。（圖／記者吳翊緁攝，2025.07.13）

[NOWnews今日新聞] 《TVBS》民調中心1日公布最新民調，若民進黨在高雄市推派立委賴瑞隆迎戰藍委柯志恩，賴瑞隆將以42％微幅領先柯志恩的40％，2人呈現拉鋸，差距僅2個百分點；另《上報》29日公布委託雨晴公司的民調也顯示，綠委邱議瑩大幅領先柯志恩。對此，台北市議員侯漢廷昨（2）日怒批，感覺高雄的垃圾越多，民進黨的民調越高？這極其不合理，也沒看到綠營擬參選人很積極要解決盜採砂石、垃圾山、柏油山這些問題。

侯漢廷昨上《頭條開講》指出，雨晴民調的樣本數中，國民黨支持者少得可憐，不到10％，當然做出來整體支持度就比較低。但是很有趣，國民黨支持者不到10％，柯志恩還可以拿到20％以上的票，表示那個多樣本的非國民黨支持者，中間選民也好，白的，甚或是淺綠的，也滿喜歡柯志恩的。所以換成比較正常樣態做出來的《TVBS》民調，柯志恩要嘛不相上下，甚至還贏。

因此侯漢廷也說，無論綠營最後是否林岱樺出線，高雄都會是柯志恩當選。

不過，侯漢廷強調，不管是賴瑞隆看似領先，或邱議瑩看似領先，都很奇怪，感覺高雄的垃圾越多，民進黨的民調越高？這極其不合理，因為幾乎每2星期就會發現高雄有一樁垃圾山、盜採砂石、破壞環境的弊端，大部分都在邱議瑩的選區。

侯漢廷質疑，怎麼會每爆出來一件弊端，邱議瑩的民調就越高？難道高雄人很喜歡垃圾？應該不是。再查一下目前民調疑似暫居第一的賴瑞隆，他在盜採砂石相關有哪些新聞？綠媒有一則報導，賴瑞隆團隊被指盜採砂石，地主家人里長澄清，與前夫已離婚4年。再搜尋賴瑞隆在垃圾山事件，一則報導寫賴瑞隆遭控與垃圾山主嫌關係匪淺。隨便搜尋，感覺都是負面的新聞，沒看到綠營高雄市長候選人很積極要解決盜採砂石、垃圾山、柏油山這些問題。

