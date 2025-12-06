高雄垃圾量六都之首！4焚化爐快撐不住 隨袋徵收擴大試辦...民眾看法曝

高雄垃圾量六都之首！四焚化爐快撐不住 隨袋徵收擴大試辦...民眾看法曝。資料照。高市府環保局提供



全國垃圾危機加劇，露天垃圾堆置量6年暴增近10倍，高雄更以「每日每人1.65公斤」居六都之首。為從源頭減量，市府去年在3區四大超商試辦垃圾費隨袋徵收，成功減少約2.88%，今年12月1日起擴大至12區，並研議納入大賣場、餐廳、社區大樓與家戶。部分民眾支持「用多少、付多少」，也有人憂心專用垃圾袋價格偏高，恐增生活負擔。

高雄市垃圾量居六都之首，垃圾處理系統面臨前所未有的壓力。市議員白喬茵指出，全國露天垃圾堆置量從2017年的8.5萬噸，6年間暴增至84萬噸，高雄每日每人垃圾量高達1.65公斤，即便擁有全台最多的4座焚化爐，仍難以負荷龐大垃圾量。

白喬茵進一步指出，高雄4座焚化爐多已超過設計年限，近期頻傳廢棄物濫倒事件，使城市垃圾處理瀕臨極限。她強調，高雄必須推動有效的垃圾減量措施，垃圾隨袋徵收已成為必然方向。

市長陳其邁表示，市府逐步評估將制度推廣至一般家戶，可能先選擇一個行政區試辦，再視成效擴展到整個區域。事實上，為因應垃圾量持續攀升，高雄市環保局自去年3個行政區的試辦方案，已初步減少垃圾約2.88%，今年12月1日起擴大至12個行政區的連鎖超商正式實施垃圾費隨袋徵收，共337家超商參與。

環保局進一步說明，此次實施的垃圾袋統一提供兩種規格，一是75公升每包10個，售價278元，以及120公升每包5個，售價222元，均由超商總部統一採購，再配送至各門市使用。

環保局也提出長期目標，希望逐步在大型賣場、餐廳及社區大樓推行隨袋徵收，最終延伸至家戶，從源頭減少垃圾產生。

不過，部分民眾支持「使用者付費」，也有人不少居民擔心垃圾袋價格若偏高、政策推動過快，會造成垃圾亂丟、增加生活成本等問題。

