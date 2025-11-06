高雄城市書展七大主題展打造閱讀新地圖 十六家獨立書店進駐高市圖

「異地書島」讓讀者不必穿梭巷弄，也能在圖書館裡遇見書店的存在感。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

第四屆高雄城市書展訂十五日登場，今年以「移動」為核心概念，延伸閱讀在流動中的精神，策劃七大主題特展，從不同文化與議題視角出發，展現閱讀的多元樣貌；高市圖指出，書展以閱讀為城市對話的橋樑，從街巷獨立書店到國際童話，從人權故事到族群語言，邀請市民一同踏上閱讀的航程，從〈異地書島：圖書館裡的獨立書店〉出發，開啟屬於每位讀者的閱讀行旅。展覽於高雄總圖各樓層同步展出。

文化局局長王文翠表示，今年書展共規劃七檔主題展覽，包括〈MOVE ON 然後呢？─移動的世界，共感的日常〉、〈Knock Knock 打狗：敲響地方的門，翻動記憶的頁〉、〈異地書島：圖書館裡的獨立書店〉、〈他們現在還是如此這般地的生活著－歐洲視角下的格林童話〉、〈被竊走的孩子－世界兒童人權特展〉、〈畫尪仔的人：周見信特展〉與〈讀一本客家－客家出版書刊巡迴書展暨行動攝影展〉等，內容橫跨人權、獨立書店、多元族群、國際文化與母語傳承等面向。

她強調，透過不同文化與議題視角，展現閱讀多樣面貌，書是人與文化之間的橋樑，讓對話與理解不斷延伸。

高市圖館長李金鴦說明，主題展〈異地書島〉邀集十六間高雄獨立書店進駐總館空調箱展區，開啟圖書館與書店的新型文化對話；我們把書店的精神、氣息與靈魂搬進圖書館，讓讀者不必穿梭巷弄，也能感受到書店的存在感。

館長李金鴦也進一步分享，展區以「漂浮書島」為概念，散布於館內各角落，如同海上燈塔，引導讀者在閱讀中移動、探索，串連出屬於高雄的閱讀航線。每座書島皆細膩重現書店的選書哲學與空間美學，展現獨立書店背後的文化態度與生活溫度。

李金鴦也指出，今年書展也跨出台灣，展現國際文化的交流與延伸。高市圖與歌德學院(台北)德國文化中心 攜手合作，推出國際巡迴展〈他們現在還是如此這般地的生活著：歐洲視角下的格林童話〉。

此外，高市圖今年也特別與客家傳播基金會、客家文化發展中心，攜手合作辦理「讀一本客家」巡迴書展暨行動攝影展，帶領大家一窺城市裡的多元族群樣貌。