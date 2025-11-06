高雄城市書展化身閱讀航線 七大主題展領航城市文化之旅

第四屆高雄城市書展將於11月15日在高雄市立圖書館盛大開展，今年以「移動」為核心概念，策劃七大主題特展，從人權、地方記憶、獨立書店到國際文化與族群語言，展現閱讀在流動中的多元樣貌。書展以閱讀為城市對話的橋樑，邀請市民從〈異地書島：圖書館裡的獨立書店〉啟程，在書海中展開一場屬於自己的閱讀旅程。

↑圖說：〈讀一本客家－客家出版書刊巡迴書展暨行動攝影展〉展現客家生活樣貌。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

高雄市文化局局長王文翠指出，本屆書展共規劃七大主題展，包括〈MOVE ON 然後呢？─移動的世界，共感的日常〉、〈Knock Knock 打狗〉、〈異地書島〉、〈他們現在還是如此這般地的生活著－歐洲視角下的格林童話〉、〈被竊走的孩子〉、〈畫尪仔的人：周見信特展〉及〈讀一本客家〉等，內容橫跨地方文化、人權教育、母語出版及國際插畫藝術。她表示，閱讀讓文化對話不再受限於地域，書展希望成為市民與世界連結的文化平台。

↑圖說：高雄城市書展透過不同視角去探討文化及議題，展現閱讀多樣面貌。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

市立圖書館館長李金鴦表示，今年最受矚目的〈異地書島〉展，邀集16家高雄獨立書店進駐總館空調箱展區，將書店的靈魂與氛圍搬進圖書館。「漂浮書島」概念遍布館內各樓層，宛如閱讀燈塔，引領讀者在不同角落發現書香風景。每座書島皆呈現書店獨有的選書哲學與空間美學，讓讀者在移動中感受獨立書店的文化精神與生活溫度。

↑圖說：「異地書島」讓讀者不必穿梭巷弄，也能在圖書館裡遇見書店的存在感。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

今年書展更跨出台灣，與歌德學院（台北）德國文化中心合作推出國際巡迴展〈他們現在還是如此這般地的生活著〉，由德國國際青少年圖書館策劃，展出來自歐洲13國插畫家的《格林童話》作品。這些插畫以當代視角重新詮釋經典故事，融合多元視覺語言與原創文學風格，讓童話在現代社會語境中重生。

另一焦點〈畫尪仔的人：周見信特展〉則重現創作者的圖像宇宙，展出其原畫、手稿及創作工具，模擬藝術家的工作場景，讓觀眾貼近創作背後的情感與想像。同時，「讀一本客家」巡迴書展與行動攝影展則由高市圖與客家傳播基金會、客家文化發展中心聯合策劃，呈現多元族群共融的城市樣貌。

↑圖說：〈歐洲視角下的格林童話展〉集結來自歐洲13國的代表性《格林童話》插畫作品。（圖片來源：高雄市立圖書館提供）

此外，〈MOVE ON 然後呢？〉特展以「移動與跨越」為主題，聚焦青年返鄉、新住民與移工等真實故事，展現人在遷徙中的離開與歸返，讓觀眾在閱讀中感受「移動」帶來的共感與省思。

高市圖表示，今年的高雄城市書展不只是閱讀展覽，更是一場文化的航行。從館內的獨立書島到遠渡重洋的格林童話插畫，象徵知識與文化的流動。書展將閱讀化為城市的文化語言，邀請每位讀者在書頁之間啟航，探索屬於高雄的閱讀新地圖。

