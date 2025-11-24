高雄城市書展最後倒數！《不便利的便利店》金浩然、「黑熊森遊會」壓軸登場

▲高雄城市書展展最後一週（29、30日）民眾請把握機會前往總館共襄盛舉。

【記者 王雯玲／高雄 報導】2025高雄城市書展進入最後倒數階段，昨（23）日登場的「移動之詩」詩歌朗誦沙龍匯聚了鄭烱明、汪啟疆、吳錦發、吳明娟、李進文、楊佳嫻、任明信等七位跨世代詩人，結合鳳山音樂人王立言的演出，演繹「相聚、跨界、出走」的生命樂章，引發現場熱烈共鳴。延續昨日沙龍好評，本週末（29、30日）將迎來書展國際級亮點，不僅有韓國現象級暢銷作家、《不便利的便利店》作者金浩然首度來高雄開講，更有寓教於樂的黑熊學院「黑熊森遊會」、以及柚仔林合和學堂書店「客語散策──從庄頭到港灣的移動書寫」市集進駐總圖廣場，從國際文學到親子民防體驗。歡迎民眾上2025高雄城市書展官網(https://2025libkrf.ksml.edu.tw/ ）報名。

▲「移動之詩」詩歌朗誦沙龍匯聚了鄭烱明、汪啟疆、吳錦發、吳明娟、李進文、楊佳嫻、任明信等七位跨世代詩人。

高雄市文化局長王文翠表示，「移動之詩」詩歌朗誦沙龍，透過詩人的聲音與跨界展演，展現了文學如何跨越時空與世代，接續詩意的餘韻，書展最後一週將迎來備受矚目的國際級亮點。韓國作家金浩然將於11月29日下午現身總圖際會廳，以「小說寫作的喜悅與悲傷」為題進行分享。金浩然以《不便利的便利店》系列在韓國累積超過 170 萬冊銷量，並授權 27 國出版，為近年韓國文壇最具代表性的作家之一，其作品具有溫暖人心的療癒力量，在台灣擁有廣大讀者，這次高市圖特別邀請他親臨現場，分享從成名作到新書《尋找唐吉訶德》的創作甘苦。局長王文翠指出，這是讀者能近距離與國際名家對話的難得機會，講座後更安排簽書會，歡迎大家踴躍報名，一窺暢銷故事背後的秘密。

▲韓國作家金浩然將於11月29日下午現身總圖7F際會廳，以「小說寫作的喜悅與悲傷」為題進行分享。

高雄市立圖書館館長李金鴦表示，閱讀的形式多元，生活安全的知識也是重要的一環，除了文學講座，本週末高市圖戶外廣場更加充滿活力，將舉辦適合全家參與的「黑熊森遊會」。此次特別與黑熊學院合作，透過「CPR大挑戰」、「瞭解避難背包如何準備」、「學會防空警報避難姿勢」、「走失時如何求救」、「學習回報自身位置」、「學習基礎包紮跟傷口處理」、「揹上避難背包，一起測試體能」等七大關卡，讓親子在遊戲中學習民防觀念。館長李金鴦進一步說明，今年書展攜手黑熊學院結合公益贈書，捐贈200本《KUMA黑熊學院少年防衛課》給偏鄉校區落實閱讀平權，並安排「公益閱讀專車」接送偏鄉師生到場同樂，讓資源相對缺乏的學童也能享有豐富的學習資源，參與這場結合知識與生存教育的書展盛會。

高市圖補充說明，2025高雄城市書展已來到最後倒數，今年從沉靜內斂的詩歌朗讀，到充滿互動性的民防體驗，以及「客語散策──從庄頭到港灣的移動書寫」，將閱讀行動連結語言、文化與民防，展現書籍如何成為公共韌性起點、以及閱讀活動的多元面貌。書展最後一週也安排多場亮點活動，包括德國和平書業得主──詩人廖亦武「一個人的監獄圖書館」專題講座、沈伯洋委員「海港之內的韌性：公民互助到數位防衛」專題講座、黑熊學院朱福銘執行長「那些學校沒教的事：《KUMA黑熊學院少年防衛課》」專題講座、大塊文化董事長郝明義董事長專題講座、朗聲曼波校園讀劇優勝隊伍演出、藝術家 Ballboss 的創作分享，以及《長女病》作者張慧慈（小花媽）的主題談話等，將於週末陸續登場。高市圖誠摯邀請市民把握最後週末前往總館共襄盛舉。詳情可上高雄城市書展官網（https://2025libkrf.ksml.edu.tw/ ）及高雄市立圖書館-閱讀心視界 FB粉專查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）

【活動資訊表】

活動：黑熊森遊會（親子民防體驗）

時間：11/29 (六) – 11/30 (日) 13:00-19:00

地點：高市圖總館戶外廣場及相關區域

內容：7大闖關遊戲、公益閱讀推廣

講座：小說寫作的喜悅與悲傷（主講：金浩然）

時間：11/29 (六) 14:30-16:30（14:00開放入場）

地點：高市圖總館7樓際會廳

備註：免費報名，會後有簽書會

講座：一個人的監獄圖書館（主講：德國和平書業得主──詩人廖亦武）

時間：11/29 (六) 19:00-21:00（18:30開放入場）

地點：高市圖總館7樓際會廳

備註：免費報名，會後有簽書會

講座：「海港之內」的韌性：公民互助到數位防衛（沈伯洋）

時間：11/30 (日) 14:00-16:00（13:30開放入場）

地點：高市圖總館7樓際會廳

備註：免費報名，會後有簽書會