高雄城市書展破20萬人

二０二五高雄城市書展突破二十萬人次，跨區、跨國串聯閱讀行動，展現城市文化韌性。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

為期三週的二０二五高雄城市書展圓滿落幕，總參與人次突破二十萬，成功帶動全市閱讀動能；今年以「移動」為策展核心，不僅象徵日常生活的流動，更透過多種形式讓閱讀真正走進城市，讓偏鄉孩子移動到城市體驗閱讀的無限可能。

文化局長王文翠表示，書展不僅是一場文化盛事，更是匯聚藝術、語言與防災教育的城市韌性學習場域，讓市民能在民防體驗、母語閱讀、親子探索或藝術跨界的多元閱讀過程中，同時積累面對未來能力、提升生活質地。

高市圖館長李金鴦表示，書展最終週由高市圖與美濃柚仔林合和學堂書店合作推出的「客語散策」，引導民眾以步行與閱讀重新感受母語與土地的連結；而「黑熊民防森遊會」則將六堆客家民防精神轉化為城市韌性教育，兼具趣味性與知識性，深受家庭族群歡迎。

高市圖表示，城市書展雖已落幕，但閱讀旅程並未停下腳步，今年累積的能量，將與明年由文化部宣布在高雄辦理的「台灣國際兒少書展」接軌，預計將引進海內外優質兒少內容、教育與文化資源，讓孩子與家庭能在高雄享有世界級的閱讀體驗。