高雄城市書展突破20萬人次帶動全市閱讀動能

▲2025 高雄城市書展展現豐沛能量，共 105 攤進駐。（圖／高市圖提供）

[NOWnews今日新聞] 2025 高雄城市書展30日圓滿落幕，今年以「移動」為策展核心，不僅象徵日常生活的流動，更透過多種形式讓閱讀真正走進城市。高市圖指出，今年三週活動總參與人次突破20萬，成功帶動全市閱讀動能。

高市府文化局局長王文翠表示，高雄致力打造「知識韌性」城市，而市民的學習、準備與行動，是面對各種挑戰最重要的力量。今年書展以「移動」為核心，成功將族群故事、語言文化、防災教育與公共閱讀串連起來，展現高雄文化服務的開放性與跨域創新力。

▲今年高雄城市書展共舉辦超過140 場講座與活動。（圖／高市圖提供）

高市圖館長李金鴦指出，書展最終週由高市圖與美濃柚仔林合和學堂書店合作推出的「客語散策」，引導民眾以步行與閱讀重新感受母語與土地的連結；而「黑熊民防森遊會」則將六堆客家民防精神轉化為城市韌性教育，兼具趣味性與知識性，深受家庭族群歡迎。

高市圖表示，今年書展共舉辦超過140 場講座與活動，邀請台灣、日本、韓國、德國到美國至少5個國家的圖書館、文化機構與講者跨海參與，建立跨國閱讀交流的新節點。書展市集同樣展現豐沛能量，共 105 攤進駐：42 家出版社、47 家書店、3 家國際單位、5 家電子書商與 8 個文化教育品牌，規模較去年更提升。2025 城市書展今年累積的能量，將與明年由文化部宣佈在高雄辦理的「臺灣國際兒少書展」接軌，預計將引進海內外優質兒少內容、教育與文化資源，讓孩子與家庭能在高雄享有世界級的閱讀體驗。

