高雄城市書展開幕 台灣樂高捐贈千組積木鼓勵創作

（中央社記者林巧璉高雄15日電）2025高雄城市書展今天在市立圖書館總館開幕，高市文化局長王文翠說，今年書展是集結書籍、影像、創作、藝術與城市風景的文化盛會。台灣樂高也捐贈千組樂高積木給偏鄉學童。

城市書展今天在FOCASA特技表演下熱鬧登場，王文翠致詞表示，此次書展不只是單一活動，除了匯集百家出版社、獨立書店外，連續3週週末推出百場活動、7大特展、國際講座和跨域演出，要以各種方式鼓勵閱讀。

文化部政務次長李靜慧表示，高雄城市書展是真正從閱讀出發去推動出版事業，2026年也有別於固定一個城市的模式，台灣國際兒少書展將移動到高雄舉辦，屆時不但是一場出版專業展會，更將以高雄為舞台，向國際展示這座城市如何連結出版界與教育界推動閱讀，並號召市民共同參與。

廣告 廣告

台灣樂高也響應書展，捐贈千組樂高積木鼓勵孩子創作，高市圖今天也舉辦「Build to Give 愛心步步拼」樂高積木公益捐贈儀式。高市圖表示，活動邀請偏鄉學童與親子家庭一起參與創作，透過積木象徵希望與連結。與樂高合作，讓閱讀不僅停留於書頁，而能延伸到互動、玩樂與教育中。

高雄市立圖書館館長李金鴦接受媒體聯訪表示，此次規劃上百場精彩活動，邀請多名優秀講者與跨域創作者，從文字到聲音、戲劇延伸至音樂，打造多重感官閱讀盛宴。此外，也透過跨域企劃與行動閱讀計畫，結合讀劇、樂讀馬戲與偏鄉公益閱讀專車，將閱讀能量帶到城市每一個角落。（編輯：黃世雅）1141115