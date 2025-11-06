高雄城市書展 七大主題展打造閱讀新地圖

第四屆高雄城市書展將於十一月十五日盛大開展，今年以「移動」為核心概念，延伸閱讀在流動中的精神，策劃七大主題特展，從不同文化與議題視角出發，展現閱讀的多元樣貌；該書展以閱讀為城市對話的橋樑，從街巷獨立書店到國際童話，從人權故事到族群語言，邀請民眾一同踏上閱讀的航程，從〈異地書島：圖書館裡的獨立書店〉出發，開啟屬於每位讀者的閱讀行旅。展覽於高雄總圖各樓層同步展出。(見圖)

高市府文化局王文翠局長今(六)日表示，今年書展共規劃七檔主題展覽，包括〈MOVE ON然後呢？-移動的世界，共感的日常〉、〈Knock Knock打狗：敲響地方的門，翻動記憶的頁〉、〈異地書島：圖書館裡的獨立書店〉、〈他們現在還是如此這般地的生活著-歐洲視角下的格林童話〉、〈被竊走的孩子-世界兒童人權特展〉、〈畫尪仔的人：周見信特展〉與〈讀一本客家-客家出版書刊巡迴書展暨行動攝影展〉等，內容橫跨人權、獨立書店、多元族群、國際文化與母語傳承等面向；透過不同文化與議題視角，展現閱讀多樣面貌，書是人與文化之間的橋樑，讓對話與理解不斷延伸。

高雄市立圖書館李金鴦館長指出，主題展〈異地書島〉邀集十六間高雄獨立書店進駐總館空調箱展區，開啟圖書館與書店的新型文化對話；「我們把書店的精神、氣息與靈魂搬進圖書館，讓讀者不必穿梭巷弄，也能感受到書店的存在感」，館長李金鴦也進一步分享，展區以「漂浮書島」為概念，散布於館內各角落，如同海上燈塔，引導讀者在閱讀中移動、探索，串連出屬於高雄的閱讀航線。每座書島皆細膩重現書店的選書哲學與空間美學，展現獨立書店背後的文化態度與生活溫度。

李金鴦也提到，今年書展也跨出台灣，展現國際文化的交流與延伸；高市圖與歌德學院(台北)德國文化中心攜手合作，推出國際巡迴展〈他們現在還是如此這般地的生活著：歐洲視角下的格林童話〉，該展由德國國際青少年圖書館策劃，集結來自歐洲十三國的代表性《格林童話》插畫作品；插畫家們在保留經典故事精神的同時，發展出嶄新的敘事語言，透過多元視覺美學與原創文學觀點，重新詮釋格林世界的想像風景，讓童話在當代語境中綻放新意。

另一亮點〈畫尪仔的人：周見信特展〉則展出創作者多元的圖像風格與敘事語彙，重現其筆下獨具魅力的視覺世界；展場特別模擬周見信的創作空間，展示繪畫手稿、用具、海報及原畫作品，邀請觀眾走進圖像文學創作者的深層情感與想像之中。

此外，高市圖今年也特別與客家傳播基金會、客家文化發展中心，攜手合作辦理「讀一本客家」巡迴書展暨行動攝影展，帶領大家一窺城市裡的多元族群樣貌；並於總館三樓中央天井展出〈MOVE ON然後呢？-移動的世界，共感的日常〉主題特展，以「移動與跨越」為策展核心，從南北漂的青年、返鄉創業者到新住民、移工、難民與流亡者串起返鄉與出走、日常旅途與跨國遷徙的故事。帶領讀者穿梭於人生的起點與轉乘之間，體驗離開與歸返的心境，思索移動背後的追尋與共感。

高市圖強調，今年的高雄城市書展透過多元策展視角，展現知識流動的力量，無論是館內的獨立書店群島，還是從歐洲遠道而來的童話插畫，皆象徵閱讀在城市間的流動與交流；該書展將閱讀化為城市的文化語言，邀請每一位讀者在閱讀中啟航，讓文字成為連結彼此的橋樑，開啟屬於自己的文化旅程。

更多主題特展資訊請上二○二五城市書展官網(https://2025libkrf.ksml.edu.tw/)及高雄市立圖書館-閱讀心視界FB粉專查詢。