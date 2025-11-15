高雄城市書展！書市、特展、講座掀閱讀熱潮

▲「2025高雄城市書展」今（15）日於高雄市立圖書館總館開幕。（圖／記者陳美嘉攝，2025.11.15）

[NOWnews今日新聞] 「2025高雄城市書展」今（15）日於高雄市立圖書館總館開幕。FOCASA馬戲團以震撼全場的動感特技率先炒熱現場，隨後由貴賓們共同開啟象徵智慧啟航的「信物寶盒」宣示高雄城市書展正式啟航。今年書展匯集百家出版社與獨立書店打造「港灣書市」，並於連續三週週末推出百場活動與七大特展、國際講座及跨域演出。

▲ 「2025高雄城市書展」開幕式由FOCASA馬戲團以震撼全場的動感特技率先炒熱現場。（圖／記者陳美嘉攝，2025.11.15）

高雄市文化局長王文翠表示，陳其邁市長高度重視閱讀平權，市府持續以策展、圖書館舍與教育合作擴大閱讀觸角。今年城市書展以「移動」為主題，書展的精采不只在一個地點，也同樣發生在輕軌列車，讓閱讀的精采能延伸到更多場域，更是一場包覆書籍、影像、創作、藝術與城市風景的文化盛會。

廣告 廣告

高雄市立圖書館館長李金鴦說，本屆書展規劃上百場精彩活動，邀請多位優秀講者與跨域創作者，從文字到聲音、戲劇延伸至音樂，打造滿足所有感官的閱讀盛宴。透過跨域企劃與行動閱讀計畫，將書展延伸至圖書館、草地、輕軌等城市場域，結合讀劇、樂讀馬戲與偏鄉公益閱讀專車，打破傳統閱讀框架，將閱讀能量帶到城市每一個角落。希望讀者無論大人、小孩，都能在各個展點找到屬於自己的閱讀入口。

▲「Build to Give 愛心步步拼」樂高®積木公益捐贈儀式。（圖／記者陳美嘉攝，2025.11.15）

「Build to Give 愛心步步拼」樂高®積木公益捐贈儀式，接續開幕式在總館B1繪本廣場舉行。高市圖表示，此活動邀請偏鄉學童與親子家庭一起參與創作，透過積木象徵希望與連結。安排孩子們於會後進行現場創作，用遊戲與故事築起屬於自己的「愛心之城」。高市圖指出，與樂高®台灣合作讓書展多了教育、公益與陪伴的層次，也讓閱讀不只停留在書頁，而能延伸到互動、玩樂與教育中。

▲ 「2025高雄城市書展」今年書展匯集百家出版社與獨立書店打造「港灣書市」，並於連續三週週末推出百場活動與七大特展、國際講座及跨域演出。（圖／記者陳美嘉攝，2025.11.15）

高市圖表示，2025高雄城市書展已經正式開幕，務必把握2025高雄城市書展首週精彩節目，11月16日由第三代團長陳子陽率領的明華園黃字戲劇團，將以折子戲《封神。哪吒》帶領觀眾重返外台歌仔戲的精髓；人氣Podcast節目「茫Day不錄」，主持人Sky與鴨肉將以最誠實直白的談話風格，與市民朋友見面。壓軸演出則邀請入圍第36屆金曲獎四項大獎的獨立唱作人王彙筑，以專輯《滴滴答答》中細膩溫柔的旋律深情獻唱。「2025高雄城市書展」多達上百場的質感講座與特色活動現正熱烈開放報名，歡迎民眾把握時間參與，詳情可上高雄城市書展官網及高雄市立圖書館-閱讀心視界 FB粉專查詢。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

炸物上場、手搖應援！高雄鹹酥雞嘉年華11/15開炸

普發萬元助攻！漢神、大立週年慶壓軸拚買氣

雲門舞集《關不掉的耳朵》全臺巡演最終站11/15登衛武營