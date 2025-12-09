高雄城市盃龍舟賽落幕 蓮池潭成水上競速舞台

二○二五高雄城市盃龍舟賽近日於蓮池潭落幕，今年共有近百隊、逾千名來自台港各地隊伍參賽，現場湧入眾多觀賽民眾，蓮池潭成為水上競速舞台。(見圖)

主辦單位今(九)日說明，該賽事為國內冬季重要龍舟競賽，採積分制，參賽隊伍須同時挑戰一百公尺與二百公尺競技龍舟；一百公尺考驗專注與爆發力，二百公尺增加體力與戰術運用。選手在歷經三天至少六場的鏖戰，體能優劣更是獲勝關鍵。

今年選手表現亮眼，無論節奏、速度與默契皆展現高水準，去年城市盃龍舟賽混合組二百公尺傳統小龍及競技大龍雙料冠軍隊伍健身工廠隊，本屆再度奪下公開組及混合組總積分冠軍；花蓮馬大工程行及臺南高級海事水產職業學校則拿下公開組總積分亞軍與季軍。

今年增設的50+（五十歲以上）公開組表現同樣突出，選手大多具備多年水域經驗，香港戰毅會龍舟隊以精準划法及穩健節奏，奪下總積分冠軍；旭源武士家今年組成黃、橘兩隊參賽名列第二、三名，已為明年奪冠預作準備。

今年亦同步新增女子組。女子隊伍在一百公尺與二百公尺賽事中展現絕佳默契，最終由健身工廠女子隊、浪花捲捲、吹蕊起分別拿下總積分第一至第三名，成為本屆亮點。

運發局表示，高雄城市盃龍舟賽自二○一一年辦理至今已邁入第十五屆，是高雄重要的水域運動賽事。今年各組比賽競爭激烈，秒差僅在毫釐間，讓現場觀眾驚呼連連。

城市盃龍舟賽已成為高雄年度代表性水域活動，不僅展現各界龍舟隊伍的實力，也讓更多民眾感受水域運動魅力，期待城市盃龍舟賽持續成為民眾心中代表高雄的指標性水域活動。更多活動資訊，歡迎至高市府運動發展局官方臉書查詢。