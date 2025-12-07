高雄城市識別x四大伴手禮 青年設計改造農漁特產新風貌

圖說：.高市青年局攜手五組青年設計團隊與四大農漁會合作，重新擦亮在地農漁會物產。（圖片來源：高雄市青年局提供）

由高雄市政府青年局推動的「高雄特色伴手禮青年設計改造計畫」成果展，週末在駁二藝術特區 Pinway 八號倉庫亮相。五組青年設計團隊攜手四大農漁會共同發表全新品牌識別提案與包裝作品，從視覺語彙、產品故事到整體策略全面升級，以嶄新視角呈現高雄伴手禮的多元風貌。 高雄市副市長李懷仁表示，感謝設計團隊與農漁會共同參與，攜手讓高雄優質物產以全新樣貌被更多人認識。高雄的產品一向表現亮眼，但不應只停留在高雄，更要放眼全台，邁向國際。例如如何讓傳承三代的百年優質產品，用新的敘事和包裝語彙與不同世代對話，是此次計畫的重要目標。他也強調，未來市府將持續攜手在地設計師，媒合更多高雄傳統品牌，以創意加值產地特色，「讓高雄好的產品，用新的包裝、有溫暖的包裝、有故事的包裝」，讓更多人理解高雄物產的價值與底蘊，將這份驕傲帶向更遠的地方。

圖說：.高市青年局攜手五組青年設計團隊重新擦亮四大在地農漁會物產。（圖片來源：高雄市青年局提供） 本次計畫由青年局媒合青年設計師深入產地，實地走訪高雄區漁會、內門區農會、小港區漁會與阿蓮區農會，重新梳理產業脈絡與在地背景。團隊以風土特色與產地故事為基礎，使伴手禮不再只是包裝呈現，而成為導讀高雄的媒介，讓海港城市的日常風景在禮盒中被看見。成果展呈現五組融合城市氣質與地方物產的創意設計，使產品精神隨著全新敘事更加立體。

青年局長林楷軒表示，高雄農漁物產品質深受肯定，而「好的產品，更需要被看見」。在此次改造計畫中，各農漁會成員與青年設計師反覆討論、交流與嘗試。許多農漁會商品由第一線人員在收購後親手包裝，近乎自產自銷，辛勤與情感都傾注在每一份伴手禮裡；青年設計師則以專業將在地期待具象化，透過更時尚、更具風格的設計語彙重新呈現產地特色，將物產故事寫進包裝之中，使整體質感大幅提升。他指出，本次計畫透過青年與地方產業的深度對話，成功重構物產價值，讓高雄的風土記憶化作可想像的城市語彙，成為旅人與市民「想帶走、想分享，也願意放進行李箱」的高雄伴手禮。

