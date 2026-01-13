高雄執業會計師擔任詐團軍師涉嫌詐欺與洗錢 遭羈押禁見

高雄市一名鄭姓會計師被查獲涉嫌和詐欺及博弈集團勾結，擔任「軍師」進行詐欺洗錢，經橋頭地檢署檢察官訊問後向法院聲押獲准。（圖：溫蘭魁攝）

橋頭地檢署指揮刑事局以及高雄市刑大等單位，查獲高雄市某會計師事務所鄭姓會計師涉嫌與詐騙以及博弈集團勾結，擔任「軍師」協助詐團虛設人頭公司，進行詐欺和洗錢，檢警一舉逮捕36人，主嫌鄭姓會計師經檢察官複訊後，法官裁定羈押禁見。（溫蘭魁報導）

橋頭地檢署接獲刑事局情資指出，有會計師涉嫌與詐欺及博弈集團勾結，擔任「軍師」協助詐團虛設人頭公司，進行詐欺和洗錢。橋檢今年1月7日指揮警方，並會同南區國稅局等單位兵分40路搜索，拘提包括鄭姓會計師、人頭公司負責人以及會計師事務所員工總共36人到案。

檢警調查，鄭姓被告是高雄市楠梓區和左營區某會計師事務所的執業會計師，劉姓被告則是代辦業者，從事記帳及報稅代理業務，卻從113年起，和陳姓及潘姓等多名詐欺、博弈洗錢集團成員共謀，由鄭姓會計師指示事務所旗下員工，虛設22家人頭公司、取得虛偽不實的發票、出貨單或銷貨單據，協助製作假財報掩護金流。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說：「認被告鄭某、劉某涉犯《公司法》、《洗錢防制法》、《詐欺》等罪嫌向法院聲請羈押禁見，法院裁准被告鄭某羈押禁見。」

◆《中廣新聞》提醒：未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。