高雄執行分署攜手瑞祥國中模擬拍賣扎根法治與反詐觀念

高雄執行分署攜手瑞祥國中模擬拍賣，扎根法治與反詐觀念。（記者陸瓊娟翻攝）

記者陸瓊娟／高雄報導

為深化青少年反詐意識及法治觀念，法務部行政執行署高雄分署校園法治教育列車前往高雄市瑞祥國中，與國一新生進行一場兼具趣味性與教育意義的「反詐宣導與模擬動產拍賣競標活動」，融合行政執行法治教育、打詐宣導與經濟體驗，藉由互動式教學方式，讓學子們認識公民責任及瞭解詐騙手法，並體驗行政執行制度的實務運作。

法務部行政執行署高雄分署校園法治教育列車前往高雄市瑞祥國中，與國一新生進行一場兼具趣味性與教育意義的「反詐宣導與模擬動產拍賣競標活動」，高雄執行分署同仁以生活化案例，向學子們說明行政執行業務及拍賣流程，融入行政執行法治教育與辨識執行公文真偽，加強反詐騙宣導，教導學生認清來自不明來電、假冒政府機關公文、簡訊的詐騙行為，提醒同學與家人務必提高警覺，遇有疑問可撥打「165」反詐騙專線查證。高雄執行分署同仁並與學生們互動，共同體驗行政執行動產拍賣競標活動，以模擬拍賣為核心，透過「拍寶幣」作為模擬貨幣，讓每位學子領取「基本額度」，並可經由有獎徵答累積資金，在競標高雄分署吉祥物「拍寶玩偶」時，學生們展現高度團隊精神，集資合作推派代表喊價，最終該拍寶玩偶以43萬5000元「拍寶幣」成交，遠超原訂價2萬元，溢價達21.75倍，現場氣氛熱烈，充分展現學生們的創意及參與熱情。

透過這次別開生面的法治教育與反詐宣導活動，高雄執行分署成功將艱澀的法律知識轉化為生動有趣的學習體驗，不僅提升學生對行政執行制度的認識，也有效強化青少年對詐騙手法的辨識能力。