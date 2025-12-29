高雄執行城鎮風貌升級受肯定 榮獲中央評鑑考核「雙優等」

高雄市推動城鎮環境營造再獲中央高度肯定。內政部國土管理署日前公布「城鎮風貌及創生環境營造計畫」執行績效評鑑暨工程督導考核結果，高雄市政府憑藉整體規劃、工程品質與跨局處整合表現亮眼，在全國評比中脫穎而出，一舉拿下整體表現及環境景觀總顧問兩項「優等」，締造「雙優等」佳績。

↑圖說：內政部國土管理署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」現地評鑑考核。（圖片來源：高雄市都發局提供）

都市發展局長吳文彥表示，市府團隊在計畫執行過程中展現高度專業與行動力，無論在工程施工品質、後續維護管理，或民眾使用友善度等面向，皆獲評鑑委員一致肯定。市府並透過與環境景觀總顧問建立緊密的橫向合作機制，在規劃及執行階段廣泛蒐集在地居民意見，讓公共建設更貼近實際需求，進一步提升城市環境品質與市民滿意度。

廣告 廣告

此次受評計畫呈現多元且具前瞻性的城鎮經營策略。其中，旗山區「東九道之驛計畫」以微滯洪草坡上下共構設計，兼顧排水機能與休憩使用，成功平衡環境安全與公共空間機能；「美濃文化生態散步策」則透過書香小徑鋪面與植栽配置，形塑濃厚客家文化意象，展現鮮明的地方特色，營造具高度辨識度的生活景觀。

↑圖說：「旗山區東九道之驛計畫」兼顧整體排水機能與休憩使用需求。（圖片來源：高雄市都發局提供）

在其他案例中，「鳳山行城漫旅」因應地形條件完善排水系統，步道與草坪採取簡約、減量且易維護的設計模式，獲內政部列為推薦推廣的優良案例；大寮義仁社區「義仁古井」計畫，則展現社區自力營造的成果，透過順應地形整平、設置排水溝及花間水道，有效因應豪雨排水需求，不僅提升環境品質，也凝聚居民共同參與的向心力。

榮獲優等肯定的環境景觀總顧問團隊，亦在計畫中協助市府導入韌性基盤與低碳政策理念，並於材料介面、排水截水系統等關鍵技術面向提供專業指導，同時建立與社區規劃師的協作共學機制，發揮重要的整合與輔導功能。

↑圖說：「鳳山行城漫旅」順應地形排水，簡單減量易維護的設計模式，成為內政部推薦推廣的優良案例（圖片來源：高雄市都發局提供）

都發局指出，市府秉持「積極爭取、專業執行」的原則，持續獲得內政部國土管理署支持，114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」共核定9案，總經費達新臺幣5,080萬元。未來將持續強化因應氣候變遷的韌性建設，汲取各地優良案例經驗，打造更多高品質公共空間，全面提升高雄城市生活品質。

更多品觀點報導

美力媽媽徵選報名開跑 高市社會局邀請推薦多元母職典範

「雄挺利」114年度第二期元旦開跑 5年利息補貼助青年創業減壓

