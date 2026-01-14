高雄培育修樹專才 以專業修剪守護都市林木安全

為兼顧城市景觀美感與公共安全，高雄市政府持續強化都市林木管理，114年度推動的景觀樹木修剪系列培訓課程已圓滿落幕。市府透過制度化培訓與嚴格考核，完成3期「景觀樹木修剪技術人員認證班」、1期「修剪監看人員認證班」及2期回訓研習課程，經學、術科雙重評核後，共核發236張專業證照，另有197名既有持證人員完成回訓，為城市綠化工程培育並充實專業人力。

↑圖說：修剪技術人員認證課程（圖片來源：高雄市工務局提供）

廣告 廣告

工務局長楊欽富指出，專業修剪是防範樹木倒伏與災害風險的第一道防線。過往因修剪不當導致樹木傷口腐爛、結構失衡的案例，往往在颱風季節成為公共安全隱憂。他強調，市府不僅追求樹木存活，更重視透過正確修剪技術，讓樹木在有限的都市空間中健康、強韌生長，因此持續推動技術認證制度，確保實務人員具備足夠專業。

公園處進一步說明，因應颱風後樹木受損型態日益複雜，去年回訓課程特別強化「風災受損修剪」與「高空作業安全」等重點，透過情境模擬與實務交流，提升第一線人員面對高風險作業時的應變能力與安全意識，協助技術人員在極端氣候下有效處理修樹挑戰。

↑圖說：景觀樹木相關研習課程學員實際演練。（圖片來源：高雄市工務局提供）

整體培訓成果顯示，去年共培育165位修剪技術人員與71位修剪監看人員，並完成197位既有從業人員的回訓，不僅為修樹專業注入新血，也讓資深人員持續更新知識與技能，涵蓋樹木種植、養護、風險評估與防災觀念等面向。

市府表示，未來將持續推動景觀樹木修剪教育訓練與證照制度，落實「正確修剪、尊重生命」的理念，並透過專業人才與民間合作，全面提升都市林木管理品質，讓市民在安全無虞的環境中，享受兼具美感與舒適的綠意城市生活。

更多品觀點報導

《喵的奇幻漂流》草地音樂會高美館登場 奧斯卡獲獎動畫療癒人心

台電技能競賽千人同場較勁 首辦「冠中之冠」展現巔峰技藝

