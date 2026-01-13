高雄基層最怕賴瑞隆？前對手爆內幕 提醒柯志恩莫輕敵

民進黨高雄市長初選結果今天（13日）出爐，由立委賴瑞隆勝出，將由黨中央經程序報請提名成為民進黨高雄市長提名人選。2024年曾在立委選戰中對決賴瑞隆的國民黨前發言人李明璇提醒國民黨高雄市長參選人柯志恩千萬不要輕敵，並指賴瑞隆其實是「高雄基層最怕的人」。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

李明璇今天表示，賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，「他是高雄基層最怕的人。」曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，她對於今天民進黨高雄市長初選的結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，「我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」

廣告 廣告

李明璇指出，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找回呼吸空間的市長。

李明璇。（圖／中天新聞）

「我之所以這樣說，是因為我親身經歷過。」李明璇說，賴瑞隆最擅長的，從來不是傾聽，他最愛用施壓逼迫里長站隊，營造高支持度的「政治假象」。在強大的體制壓力下，基層往往沒有選擇的空間。柯老師一定要成為解救高雄里長於水深火熱的女神。當年立委選戰期間，很多場子、現場的真實反應、民眾的熱情，其實誰更受歡迎，大家心裡都很清楚，只是基層承受的壓力，外界往往看不見。上面一聲令下，基層沒人敢吭聲，為了生計生命，被迫繼續支持民進黨。

李明璇期待柯志恩能成為讓高雄基層不必再低頭、不必再被迫表態的那一道光，也成為讓高雄市民重新相信「政治可以溫柔而堅定」的力量。也希望高雄人能體會，真正的民主是「選人不選黨」，讓能力、良心、與是否真正為高雄付出，成為唯一的評分標準。不被動員牽著走、不被壓力左右，把選票還給自己。

柯志恩。（圖／中天新聞）

李明璇也說，感謝高雄鄉親一路以來的支持與厚愛，也請大家理解，不會有所謂「李明璇去補選賴瑞隆立委席次」的選項，「因為我真心希望看到的結局是：柯志恩當選高雄市長。」如果有補選，那代表高雄輸了，她不願意看到這樣的結果。她強調，此刻唯一的專注，是全力完成台北市議員這一戰，用一樣的精神拚勝選，為首都守住關鍵一席。

延伸閱讀

高雄市長初選吊車尾落敗 林岱樺：沒有脫黨的選項

初選民調1天完成引質疑 民進黨：民調機構具公信力

快訊/民進黨初選結果出爐！ 賴瑞隆出線參選高雄市長