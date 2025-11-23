高雄場獨有！TWICE獻唱《日不落》 煙火大放送
韓國人氣女團TWICE首度來台開唱，為高雄粉絲帶來獨家驚喜，不僅翻唱蔡依林的《日不落》，還施放長達35秒的煙火秀。台灣成員子瑜特別用台語向粉絲打招呼，並朗讀一封感人肺腑的手寫信，表達出道10年來的心路歷程。TWICE官方Instagram也發文表示「能在子瑜的家鄉表演，感覺好特別」，讓海內外粉絲都為之動容，直呼「子瑜終於回家了」。
韓國女團TWICE出道10年來首度登台，為台灣粉絲帶來精彩表演。她們在高雄場特別獻唱蔡依林的《日不落》，這首歌對子瑜別具意義，因為當年她參加選秀時就是演唱蔡依林的歌曲。演唱會上，成員們用心準備了專屬台灣的歌單，讓粉絲們備感窩心。
子瑜在演唱會中情緒激動地表示：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」。當她用台語向全場打招呼時，台下粉絲發出熱烈歡呼聲。更感人的是，子瑜還拿出一封手寫信，真情流露地說：「有時會感受到空虛與無助，努力想要做到最好，卻慢慢失去感覺，也常會有想家的時候」。這番話讓現場粉絲淚流滿面。
TWICE為高雄粉絲帶來多重驚喜，不僅破例施放長達35秒的煙火秀，成員Mina在演唱《Yes or Yes》時還特別將歌詞改成「高雄」，令粉絲們驚喜連連。成員們也不斷向台下粉絲表達感謝之情。
TWICE官方Instagram也發文寫道，能在子瑜的家鄉表演感覺非常特別，並向高雄的粉絲喊話「23號見」。這則貼文引起海內外粉絲共鳴，紛紛留言表示「子瑜終於回家了」。對ONCE（TWICE粉絲名稱）來說，能在台灣看見TWICE，無疑是最美好的禮物。
