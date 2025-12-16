高雄塑膠工廠大火延燒！隔壁「國巨」三廠被迫提早下班。（圖／TVBS）

高雄大發工業區一間製造塑膠用品及免洗餐具的工廠於16日上午11點半左右發生嚴重爆炸起火，火勢迅速蔓延全面燃燒。當時廠內約60多名員工全數緊急撤離，僅一名移工輕微受傷。由於濃煙密布且火勢猛烈，隔壁的國巨電子三廠被迫緊急停工，讓員工提前下班。環保單位已針對此次事故進行空氣監測，並對肇事廠商開出罰單。

附近居民聽到爆炸聲響後外出查看，發現工廠已陷入火海，火勢一發不可收拾。目擊民眾表示，火勢從後方開始燃燒時，火煙已達三樓高度。消防隊抵達現場時，火焰已超過廠房高度，黑色濃煙在十幾公里外都清晰可見。一名員工在逃離過程中腿部及頭髮遭到灼傷，他表示爆炸聲非常巨大。

大發工業區塑膠工廠大火，消防隊出動空拍機進行監控，發現廠區中央火勢異常猛烈。（圖／TVBS）

消防隊不僅從外圍灑水灌救，還出動空拍機進行監控。調查顯示廠區中央火勢最為猛烈，並向四周建物延燒。由於濃煙越來越大，與塑膠工廠一牆之隔的國巨電子廠緊急宣布停工讓員工下班。一名國巨員工表示，這是基於安全顧慮，且是消防局的建議。

這間塑膠工廠專門生產免洗餐具及各種塑膠製品，從原料到成品都是易燃物，因此火勢一發不可收拾。業者發言人賴小姐表示，他們第一時間嘗試用水滅火，但因水壓不足且火勢越來越大，立即聯絡所有人全部撤離。

高市消防局第三副大隊長洪聖儀表示，火災疑似是回收的聚苯乙烯發泡隔熱板的加溫爐爆炸所致。高市環保局稽查科長王健州指出，由於工廠產生粒狀物違反空氣污染防制法第32條規定，將裁處10萬至500萬元罰鍰。由於火勢延燒數小時，加上現場吹起西北風，環保單位特別提醒高雄大寮及屏東新園的民眾注意緊閉門窗，以防空氣污染危害健康。

