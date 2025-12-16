高雄塑膠工廠大火「黑煙竄天」 陳其邁急籲居民緊閉門窗

即時中心／廖予瑄報導

高雄市大寮區華東路上一間塑膠工廠，今（16）日中午11時30分發生火警，大火吞噬廠房，黑煙直竄天際。由於內部有大量塑膠製品及易燃物，火勢難滅，消防局也立刻派遣大批人力趕到場搶救，目前仍持續搶救中。環保局初步認為，該工廠製程有問題，才會導致火災發生，並造成明顯粒狀物排放，已違反《空氣汙染防制法》第32條規定，將依法開罰。此外，高雄市長陳其邁也赴現場視察，並提醒附近居民緊閉門窗，盡量減少外出活動。

高雄市大寮區某塑膠工廠在今日中午遭大火吞噬，黑煙直竄天際。消防局獲報，出動43車104人，加上2架無人機、4台泡沫化學車、9台消防機器人及重機具前往現場搶救；火災造成1名員工頭髮燒焦、腳部受傷，所幸經包紮後沒有大礙。

快新聞／高雄塑膠工廠火警「黑煙竄天」 陳其邁視察籲：緊閉門窗、減少外出

高雄塑膠工廠火警。（圖／民視新聞翻攝）

根據環保局調查，初步認為該工廠在塑膠製品的製程中，加熱爐爆炸，附近有酒精、柴油等易燃物，進而引發火災，並造成明顯粒狀物排放，「該行為已違反《空氣汙染防制法》第32條規定，將依法裁處10萬至500萬元罰鍰。」

火災發生後，陳其邁也到場視察，並說明，此次火災延燒至整個工廠，波及聚丙烯跟聚苯乙烯等原料，還有完成品。他表示，目前火勢已控制在廠區侷限範圍內，希望盡量不要到波及到其他區域。

快新聞／高雄塑膠工廠火警「黑煙竄天」 陳其邁視察籲：緊閉門窗、減少外出

陳其邁赴現場視察。（圖／民視新聞翻攝）

另外，由於目前吹拂偏西北風，所以大寮區下風處將會受到濃煙影響，環保局目前正在做監控，而陳其邁也呼籲附近居民，緊閉門窗，盡量減少外出活動。

