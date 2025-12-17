高雄塑膠工廠火海驚魂！濃煙直竄天際 消防戰鬥19小時終撲滅

高雄塑膠工廠火海驚魂濃煙直竄天際。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市大寮區大發工業區的禹青企業公司16日上午發生重大火警，生產塑膠隔熱板的工廠瞬間陷入火海，濃煙直竄天際，情況十分驚險。高雄市消防局於上午11時30分接獲報案後立即出動多輛消防車及各式救援裝備前往現場，火場因廠內堆放大量易燃物，火勢迅速蔓延，撲救難度極高。

消防人員動員雲梯車、泡沫化學車、無人機、消防機器人及重機具，全力進行搶救。現場還派出怪手協助打開廠內通道，並由多路消防隊從不同角度進行射水，阻止火勢擴大，火場持續燃燒，濃煙甚至從數公里外都能清楚看到。

廣告 廣告

所幸，火災發生時廠內共有60多名員工，均已順利疏散，僅有1名外籍移工因腳部受傷送醫，所幸傷勢並不嚴重。消防人員經過七個多小時的全力搶救，於當日下午6時10分初步控制火勢，但火場仍持續冒煙，需要進行長時間的殘火處理，火勢於17日上午6時16分徹底撲滅，整個搶救行動歷時近19小時。

目前，消防局已針對火災原因進行調查，初步排查可能與工廠內塑膠材料及其他易燃物品有關，但確切起火原因仍待進一步釐清。此次火災事件凸顯工業區廠房防火與應急處置的重要性，也提醒其他工廠加強防火安全管理，以避免類似火災重演。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

名店老闆撞死23歲女清潔員引眾怒 Google被改「殺人酒駕美食」

香酥鴨老闆酒駕撞死女清潔員！被抓包「疑拋售千萬透天」 網怒：要脫產了

23歲女清潔員遭賓士酒駕撞死 妹妹悲喊：我沒有姊姊了