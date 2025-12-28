高雄墜樓女死前求救截圖曝：如果晚上沒有密你幫我報警！

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／高雄報導

死者家屬近日出示關鍵監視器畫面，發現林女墜樓前曾和同居男友發生激烈爭吵。（圖／委任律師提供）

高雄鼓山區林姓女子（25歲）墜樓案情急轉直下，家屬指控男友涉嫌「間接殺人」，並出示死者生前傳給友人的關鍵對話截圖，內容提及「如果晚上沒有密妳幫我報警」，顯示死者生前處於極度恐懼中。委任律師謝承霖指出，死者生前想分手卻無法脫身，案發當晚更曾開門向鄰居呼救。儘管有法界人士認為此案恐屬「被害人自我負責」範疇，但家屬堅信女兒遭長期施暴並受愛犬安危威脅，最終被迫走上絕路，誓言透過司法討回公道。

據了解，死者與林姓男友（30歲）交往約半年，共同居住於女方位於鼓山的住所，2人分別飼養狗與貓，照片中雖看似甜蜜，實則早已埋下感情未爆彈。女方委任律師謝承霖透露，據親友說法，女方早已萌生分手念頭卻遲遲無法如願，這極可能是導致當天發生致命爭執的主因。隨著家屬整理遺物，更多跡象顯示女方生前似乎長期遭受男方施暴，心理壓力極大。

死者墜樓前曾傳訊給友人。（圖／委任律師提供）

最讓家屬心碎的證據，是死者與友人的對話紀錄。對話中友人曾擔憂地提醒她注意安全，死者竟回覆：「我如果晚上沒有密你幫我報警。」友人也認真承諾：「處理完還怎樣，狀況跟我說。晚上我睡醒，你沒密我就打電話了。」此外，謝承霖律師指出，在墜樓當晚的激烈爭吵中，女方曾一度開門向鄰居大喊：「我們這邊在吵架，趕快報警！」這些求救訊號讓家屬認定，女方當下並無輕生動機，而是處於孤立無援的絕境。

根據《TVBS》報導，針對家屬指控男方涉及「間接殺人」或「過失致死」，法界觀點呈現兩極。謝承霖律師主張，若女方死亡確由男方長期的暴力與當下的威脅行為所引發，應追究其刑責。然而，非本案當事人的律師洪紹倫則持保留態度，認為依照現行刑法架構，除非有直接加工行為，否則女方的選擇恐被視為「被害人自我負責範疇」，要構成《刑法》第271條殺人罪難度極高。

儘管法律攻防充滿挑戰，且男方事後雖曾至靈堂致意但態度被指曖昧不明，家屬仍無法接受女兒僅因寵物糾紛就輕生的說法。家屬堅信，是男方以死者飼養十年的愛犬作為威脅籌碼，加上長期的精神壓迫，才導致這場無可挽回的悲劇。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

