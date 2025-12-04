高雄墜樓案！住戶回家驚見「陌生女陳屍陽台」 身分曝光死因調查中

高雄小港昨晚間驚傳墜樓案。（圖／報系資料照）

高雄市小港區山明路一棟大樓於昨（4）日晚間驚傳墜樓死亡案件。一名69歲女子被發現在該大樓4樓住戶陽台倒臥，經住戶返家時發現通報警方，警消趕抵後確認女子已明顯死亡，現場未見打鬥或其他可疑跡象，疑似自高處墜落，確切原因仍待進一步釐清。

警方指出，這起事件發生在晚間約6時，一名住在4樓的住戶返家時，赫見陽台有一具女性遺體，隨即撥打報案電話。經確認，死者為同棟大樓樓上的69歲女性住戶。初步勘驗後，現場未見明顯外力介入或打鬥痕跡，也無明顯異常傷勢，初步排除他殺可能。

目前警方已報請高雄地檢署檢察官相驗遺體，並通知高雄市立殯儀館協助後續遺體處理作業。針對女子的墜落過程與可能原因，警方表示將調閱社區監視器影像，並進一步訪查周邊住戶，以釐清其墜樓前的行為動向與精神狀況。

由於事發地點位處住宅社區，事件也讓社區住戶感到驚愕不安。警方強調，將秉持謹慎態度處理案件，釐清死者是否因疾病、意外，或其他因素墜落，並呼籲民眾若有任何相關目擊資訊，請主動與警方聯繫，以利儘早釐清案情。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

