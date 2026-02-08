高雄壽山動物園成主要場景 影集《動物園》2/20 Disney+全球首播

【高雄訊】由「高雄劇」投資製作並在高雄拍攝取景的影集《動物園》，攜手壽山動物園揭開動物園後場的日常樣貌，打造臺灣首部以動物園為背景的職人劇。昨(7)日製作人唐在揚、導演蘇文聖、主要演員包括實力派女星邵雨薇、台北電影獎影帝王柏傑與金馬獎提名男星李淳，一同回訪壽山動物園舉辦粉絲見面會、探望動物好友，並宣布2月20日《動物園》將在Disney+線上全球首播，歡迎喜歡壽山動物園和動物的粉絲朋友準時收看！

觀光局長高閔琳表示，壽山動物園深受全台大小朋友喜愛，許多電影及電視節目經常到園區拍攝取景，其中，魏德聖導演電影《BIG》即以壽山動物園的紅毛猩猩咪咪作為動物女主角，上映後獲得全國廣大迴響。本次由知名設計動畫師蘇文聖跨界執導、即將上映之影集《動物園》，市府觀光局與文化局亦再度攜手合作，以優質影視內容結合高雄城市觀光行銷與動物保育的教育推廣，並以壽山動物園為劇集主要場景，透過演員邵雨薇、王柏傑、李淳飾演動物保育員，呈現人與動物的互動、信賴與友誼的情感連結，帶領觀眾看見保育員工作辛勞與成就，進而推展動物保育與生命教育；期盼以影視內容之文化輸出與《動物園》影集之曝光，並透過Disney+影視平台之影像傳播，將壽山動物園與高雄城市觀光魅力推向國際，提升高雄城市知名度與觀光效益。

文化局副局長簡嘉論指出，「高雄劇」計畫致力於扶植優質影視內容，影集《動物園》正是市府投資、協拍服務到行銷推廣一路陪伴的亮眼成果。本次拍攝在文化局大力協助下，劇組不僅深入壽山動物園，更將鏡頭延伸至高雄駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、鼓山車站及輕軌捷運等在地指標地景。簡副局長強調，高雄擁有豐富的特色場景與完善的協拍服務，期盼透過這部結合城市美學與職人精神的作品，讓全球觀眾看見高雄獨特的影視魅力，也展現市府跨局處合作、以影視帶動觀光的加乘效益。

壽山動物園說明，三位主要演員邵雨薇、王柏傑與李淳在影集開拍前，均接受保育員實地訓練。昨演員與劇組人員再度重回壽山動物園並舉辦粉絲見面會，除分享走進動物園、與動物近距離相處的經驗，號召民眾支持動物保育並加入動物認養行列；也特別在園方保育員的引導下，餵食動物新朋友鵜鶘、探訪曾照養的白犀牛及非洲象，重溫與動物相處的美好時光。

演員邵雨薇提到，首次飾演保育員，感受到在動物園找到的不只是「工作」，而是一種回到初心的勇氣，希望觀眾也能在這個故事裡，找到屬於自己的療癒時刻。王柏傑說，扮演動物保育員的角色讓他學會用更溫柔的方式面對生命，擔任保育員，不僅具備專業技能，更需要耐心及同理心。李淳也透露，大象並不是很容易相信人類的動物，必須長時間互動並培養感情，才能獲得動物的信任。

導演蘇文聖表示，影集《動物園》歷時五年籌備，特別感謝壽山動物園在拍攝期間全力協助，讓劇組得以深入動物園後場，真實呈現保育員的工作日常。為預祝影集收視大紅，觀光局也特別準備以園區黑熊「波比」為原型的超人氣吉祥物「高雄熊」玩偶致贈劇組，祝福影集人氣滿滿；文化局則送上象徵好運的「好彩頭」，祝福《動物園》收視長紅、點閱破表。

壽山動物園補充，2/20起影集《動物園》每週五於Disney+與線上觀眾一起深入壽山動物園，感受人與動物、人與人間的溫柔互動，共譜浪漫及療癒的動物園故事。

關心動物日常、想為動物們盡一份心力的民眾，歡迎加入動物認養行列，並按讚追蹤「壽山動物園」臉書、IG粉絲團。詳情請上「壽山動物園」臉書粉絲團 （https://www.facebook.com/ShouShanZoo 查詢。