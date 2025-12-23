高雄外帶饅頭夾蛋見10元大小刀片！衛生局介入調查
高雄市左營區一間餐飲店近日遭消費者於Threads上表示，外帶購買的饅頭夾蛋中，竟發現疑似剪刀斷片的金屬異物，所幸未吞食下肚，但已造成消費者驚嚇。高雄市衛生局於23日接獲通報後，隨即派員前往該店進行稽查。
衛生局人員到場後，現場檢視作業區及煎蛋成品，未再發現異物。業者表示，店內確實有使用剪刀，主要用途為剪蛋餅及油條，但消費者所提供照片中的刀片並非店內所有。稽查人員並於現場清查，共發現3支剪刀，外觀皆完整，未見破損或斷裂情形。
針對異物來源，衛生局表示，將進一步調閱店內監視錄影畫面，以釐清餐點中出現金屬異物的原因。若經查證屬實，業者恐違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項及第44條相關規定，最高可裁罰新台幣至少6萬元。
此外，衛生局也同步依「食品良好衛生規範準則」進行全面查察，確認該業者已完成食品業者登錄，並投保產品責任保險。不過，現場仍發現多項衛生缺失，包括冷藏庫未設置溫度紀錄、天花板破損、垃圾桶未加蓋，以及部分食材未妥善覆蓋等，已責令業者限期改善。若屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，處以6萬元以上、最高2億元罰鍰。
衛生局呼籲，餐飲業者應加強從業人員教育訓練與作業管理，落實食材及器具安全，以維護消費者飲食安全；同時提醒民眾，如遇食品消費爭議，可撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線尋求協助，若有食品衛生相關問題，也可向衛生局食品衛生科反映。
