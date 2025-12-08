南部中心／陳姵妡、謝耀德 高雄報導

2023年帛琉籍天使輪，在高雄西子灣外海翻覆，因為貨櫃沉入海中，導致大量商船北移，改停泊蚵仔寮、興達外海，因為此處不需繳停泊費，外籍商船就直接當成免費"停船場"，導致漁民出海都得左閃右閃，至今就有三艘漁船，跟商船不慎擦撞，漁民求償無門，相當困擾。

高雄外海成免費「停船場」 3漁船擦撞商船求償無門

漁民的雷達圖上，可以看到密密麻麻的一大排，藍色紅色黑色的商船，漁船想過去，得像闖關遊戲般鑽來鑽去。（圖／民視新聞）

漁船出海準備作業，放眼望去，一大排的外籍商船，通通停泊在漁港3海浬外，漁船經過還得左閃右閃，讓船長相當困擾。陳情船長：「那些地方都是作業的區域，都要在那邊這邊閃，之前就是彌陀也有一艘，去撞到商船，我們這邊也有一艘撞到商船。」陳情船長：「最少都有十幾艘，到四五十艘都有，原本停天使輪那附近，可能來這邊暫停一下，停一停就不回去了。」從漁民的雷達圖上，可以看到密密麻麻的一大排，藍色紅色黑色的商船，漁船想過去，得像闖關遊戲般鑽來鑽去。

高雄外海成免費「停船場」 3漁船擦撞商船求償無門

多位船長集體出面陳情，希望相關單位硬起來，協助捍衛近海漁船作業區域，別讓漁民謀生的海域，成為外國商船的免費停船場。（圖／民視新聞）

但這種商船亂停情況，從2023年開始，當時帛琉籍天使輪，在高雄西子灣外海翻覆，貨櫃沉入海中未處理，大量商船北移，改停到蚵仔寮、興達外海，地點就選在漁港三海浬外，那區原是近海船隻作業海域，卻常常聚集數十艘商船，因為不需繳停泊費，外籍商船就直接當成免費"停船場"，至今就有三艘漁船，跟商船不慎擦撞，漁民求償無門。陳情船長：「6-70艘外籍商船，一整片延伸上去，他的間距很短，他在航行的時候，我在閃這艘比較亮的，沒看到你那艘暗暗的，他就會撞到。」高市府海洋局主秘洪耀庭：「交通部航港局業已函請，高雄國際輪船商業同業公會，要求其船舶於航經我國海域時，以連續不停迅速進行，且符合規定之方式無害通過，海洋局將持續追蹤，有無大量商輪停泊上揭海域，倘有將再請海巡單位，加強驅離相關船舶。」多位船長集體出面陳情，希望相關單位硬起來，協助捍衛近海漁船作業區域，別讓漁民謀生的海域，成為外國商船的免費停船場！

