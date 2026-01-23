高雄外海驚魂！油輪2船員作業突重傷骨折 黑鷹直升機急降甲板救人

高雄外海今日傳出賴比瑞亞籍油輪2名船員作業不慎骨折，空勤總隊出動黑鷹直升機馳援，驚險降落油輪甲板。（翻攝畫面）

高雄外海今（23日）傳出賴比瑞亞籍油輪上2名船員作業不慎，嚴重骨折受傷，經船長通報國搜中心，空勤總隊派出黑鷹直升機搭載海巡人員前往馳援，驚險降落油輪甲板後，將2名傷害順利後送高雄小港機場，完成救援任務。

海巡署和空勤總隊指出，今日上午8點40分接獲報案，高雄外海8浬處，一艘賴比瑞亞籍油輪「DELOS」，傳出2名外籍船員因作業不慎導致骨折。空勤總隊立即出動黑鷹直升機載著海巡署偵防分署空勤吊掛隊成員，攜帶醫療救護器材，由高雄小港機場飛往目標海域。

據了解，黑鷹直升機9點22分抵達現場，駕駛先評估現場環境安全，驚險降落貨輪甲板，由海巡搜救員前往查看2人傷勢，發現傷者分別在左手手肘和右膝開放性骨折。

海巡搜救隊登船查看，發現2名船員手腳嚴重骨折，經固定患肢後，用擔架抬上直升機後送。（翻攝畫面）

經檢傷分類，搜救員將2名傷者用擔架搬上直升機，10點返回高雄小港機場，交由地面醫護人員，轉送小港醫院，順利完成任務。

