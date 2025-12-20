高雄多元計程自撞四輪朝天 後座女乘客受傷送醫

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區中正一路昨(19)日深夜11點半左右，發生多元計程車自撞車禍，計程車駕駛蕭男(36歲)載著乘客張女沿中正一路往東直行時，突自撞路邊停車格的1輛休旅車，計程車當場翻覆、四輪朝天，駕駛未受傷，後座乘客張女則是右手擦挫傷送醫治療。

苓雅分局福德二路所指出，蕭男行車沿中正一路往東直行時，突然擦撞路邊停車格的休旅車左後側，造成休旅車左側受損，多元計程車則180度翻覆橫躺在慢車道，駕駛張男酒測值為0，乘客張女右手擦挫傷送醫治療，意識清楚無大礙。

警方初步分析事故原因，為蕭男行車未注意車前狀況自撞路邊停車肇事，詳細肇事責任待送交通大隊分析研判。

