高雄多條道路破損 擬今年重鋪

高雄新興區中正四路、中山一路口的機車停等區內，出現拳頭大小的坑洞，且一旁柏油路面呈現不規則狀的裂痕，恐危及用路人安全。（紀爰攝）

高雄苓雅區中正、和平路口是通往國道的主要路段，近來有民眾發現，道路疑因年久失修出現多處裂痕，另有民眾反映，中正四路、中山一路口的機車停等區有明顯坑洞，擔心往來車流會釀成危險，盼相關單位改善；議員指出，年節將近，不少學生或旅外民眾陸續返家，市府應盤點老舊路段，趕緊修補；高市工務局道工處回應，將於春節前加強巡查，以維護用路人安全。

鄰近國道一號中正交流道的中正、和平路口，因車流量大加上道路年久失修，路面出現好幾道明顯可見的裂痕，不僅影響美觀，也讓用路人覺得危險；安祥里長董輝章獲報後前往察看，他表示，雖然無立即危險，但該處車輛往來頻繁，經汽機車反覆輾壓，加快路面老化速度，希望相關單位能盡速修補。

另有民眾發現，新興區中正四路、中山一路口的機車停等區內，也出現一個拳頭大小的坑洞，且該坑洞旁的柏油路面呈現不規則狀的裂痕，也恐危及用路人安全。

高市議員張博洋指出，高雄市到底還有哪些主要幹道老舊、嚴重破損等，市府應立即盤點，並擬定修補計畫，尤其下個月就要農曆過年，年節將近，很多學生放假或旅外民眾陸續返回高雄，車流量只會更大，道路的平整與安全性更加重要。

工務局道工處回應，經查上述路段，路面皆歷經多年使用，確實有龜裂老化狀況，道工處已納入今年度刨鋪計畫改善，將於農曆春節前針對主要幹道路面加強巡查，以維護行車安全，若民眾發現道路破損嚴重，也可向工務局反映。

此外，近日也有民眾抱怨，貫穿高雄市區的中華一路、中華二路、翠華路等路段，現在因為道路施工縮減車道，造成尖峰時段大塞車；據了解，該處正在施作楠梓台積電廠區的相關電網，工程短期內無法結束，恐造成返鄉塞車隱憂。

目前依高市府規畫，新台17線南段二期已完成柏油路面鋪設，可望有新道路可替代，應可緩解翠華路段塞車問題；民眾也盼中華一路、中華二路能加快工程進度，相關施工單位則回應，將研擬可行性計畫。