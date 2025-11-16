高雄多納黑米季 首度直播推廣祭典文化之美

（中央社記者張已亷高雄16日電）高雄茂林區多納黑米季「豐收祭」（Tapakadrawane）今天登場，此次首度啟動「祭典線上看」直播，藉此推廣祭典文化，讓更多民眾見證多納文化之美。

高雄市政府原住民事務委員會今天發布新聞稿說明，此次祭典主題為「Palealeabe 在納裡」，象徵延續勇士精神與部落守護力量，活動內容包含分食溪魚、黑米公主王子選拔、祈雨祭演繹、青年勇士報戰功、黑米慶團圓圍舞及多項傳統趣味競技等，呈現多納部落感謝祖靈、共享豐收的文化精神。

廣告 廣告

高雄原民會表示，祭典由青年會率先開道，於昨天晚上進行薪火相傳儀式，由青年會長帶領青年從頭目家領下聖火，沿家屋與街巷向族人報信，象徵「Tapakadrawane」正式展開，整齊有力步伐展現多納世代相傳的勇士精神。黑米公主王子選拔部分，則以族語自我介紹及穿著族服盛裝亮相為主軸，展現青年對語言、文化與身分認同的自信與驕傲。

高雄原民會指出，今天上午的祭儀在多納部落登場，由族人盛裝圍舞及多納國小歌謠展演揭開序幕，接續有祈雨祭演繹與勇士報戰功，由青年勇士象徵性揹著獵物與漁獲進場，重現勇士穿越山林採集祈雨植物，以及於溪畔向祖靈傳達部落心願的過程。

高雄原民會表示，此段儀式象徵勇士完成守護土地、祈求甘霖與豐收的神聖使命，是「Tapakadrawane」最具精神象徵的核心橋段之一，隨後全場族人手牽手跳起黑米慶團圓圍舞，向祖靈表達感謝並祈求來年風調雨順。

多納部落頭目羅馨說，青年返鄉參與祭典的重要性，不僅是協助執行工作，還有在籌備過程中，透過實做向長輩學習，包含材料來源、山林採集方式等，都是文化傳承。

高雄市政府原住民事務委員會主委阿布斯表示，「Tapakadrawane」是魯凱族重要文化儀式，每個步驟都承載族人的生活智慧與信仰。此次與多納部落納美下三社文化促進協會合作，今年首度啟動「祭典線上看」直播，並以影像記錄保存珍貴傳統。（編輯：李淑華）1141116