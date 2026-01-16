高雄夜生活的溫柔據點 夢想麵館2.0開幕

【記者 王雯玲／高雄 報導】深夜的城市，有人剛下班、有人剛醒來，也有人只是想找個地方，好好吃一碗熱食、坐一下。在高雄，這樣的需求正在被一個空間悄悄回應——「夢想麵館2.0」，以24小時不打烊的姿態，重新定義屬於城市夜晚的生活節奏。

夢想麵館2.0不急著送走客人，也不只是為了填飽肚子而存在。這裡更像是一個整個夜晚都能停留的地方，陪著夜班醫護、工程師、司機與晚歸的人們，慢慢吃一碗麵、喝一杯咖啡，讓時間在此放緩。

在這個什麼都漲價的年代，夢想麵館最常被討論的，是那碗堅持現點現做「狠」便宜的牛肉麵。沒有料理包、沒有事先備好的半成品，每一碗都是從新鮮麵粉開始，現場製作、熱騰騰上桌。夢想麵館董事長王俊華表示，平價並不是妥協，而是一種選擇。「我們希望，這不是只能偶爾犒賞自己的餐點，而是下班後、深夜裡，隨時都吃得到的日常。」這樣的想法，也讓夢想麵館成為不少人夜裡反覆回訪的去處。

走進夢想麵館2.0，菜單不只停留在麵食。店內供應由世界咖啡冠軍賴昱權老師聯名監製的 AsurElix 冠軍精品咖啡，讓深夜與清晨都能有一杯認真對待的咖啡陪伴。甜點則有進駐草衙道團隊打造的霜淇淋，還有茶溫淬製作的法國皇家婚禮指定馬黑茶，以及滷味、披薩等輕食選項，讓這個空間不受時間限制，隨著生活節奏自由切換——可以是一餐正食，也可以只是坐下來聊天的理由。

選擇24小時營運，並非為了噱頭，而是回應城市真實存在的夜間生活需求。王俊華觀察到，夜晚往往是最缺乏穩定餐飲品質的時段，因此透過標準化流程與智慧製程，讓深夜也能有一份安心的餐點與空間。不少顧客形容，這裡不像快餐店，更像是「深夜可以安心坐下來的地方」。對夢想麵館而言，成為城市夜晚的一盞燈，本身就是一種價值。

夢想麵館民權店今(16)日正式開幕，開幕首三日也推出回饋活動，連續三天、每日限量提供100份現點現做的免費牛肉麵，邀請市民親自走進這個屬於城市的24小時生活空間。

當夜色降臨，有些地方選擇打烊，有些地方則選擇留下。夢想麵館2.0，用一碗熱麵、一杯咖啡，陪著城市繼續運轉，也讓夜晚多了一份不被催促的溫柔。（圖／記者王雯玲翻攝）