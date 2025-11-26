高雄夢時代吃知名Buffet！70歲港婦突倒地 搶救4天仍不治

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

一名來自香港的70歲婦人，23日在高雄夢時代饗食天堂用餐時，突然倒地，失去生命跡象，送醫後一度救回，送往加護病房。然而經搶救4天後，仍於今（26）日凌晨4點傳出不幸消息，宣告不治。目前遺體已送往殯儀館相驗，死因待釐清。

一名70歲的香港籍女子與家人到台灣旅遊，23日晚間7點多在高雄夢時代饗時天堂用餐時，突然倒地，失去呼吸心跳。（示意圖／資料照）

這名70歲的香港籍女子與家人到台灣旅遊，23日晚間7點多在高雄夢時代饗時天堂用餐時，突然倒地，失去呼吸心跳。據悉，事發前她沒在吃東西，只是坐著講話，突然倒地，現場有剛下班的護理師立即協助進行CPR，隨後緊急送醫，而救護人員及醫院皆並未在女子口腔或呼吸道發現異物。

婦人送醫後一度恢復生命跡象，送往加護病房觀察，不過情況始終未好轉，經4天搶救後，仍於今日凌晨4點時宣告不治。目前已報檢察官相驗，以釐清確切死因。

饗時天堂於事發當日回應，會全力了解相關狀況，現場人員已依程序進行急救協助，並以顧客的安全與健康為最優先考量。待狀況釐清後，再進一步向各界說明。

