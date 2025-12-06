高雄夢時代打造最浪漫節慶 展榮展瑞、小樂、FEniX陪你提前過聖誕

【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】高雄夢時代為迎接節慶到來，夢時代12/20、12/21夢想廣場舉辦「星空音樂日」，由13組歌手、每日晚間6點輪番開唱。12/20邀請K.R. Bros展榮展瑞、KIRE、連穎、新加坡歌手兆群、黃號、音樂製作人DJ KAI；12/21更有小樂吳思賢、李玉璽、FEniX、詞曲創作人Juice Boy、薛恩、YOYO家族南瓜哥哥、樂團粗大Band。活動期間完成華南夢時代聯名卡指定任務，有機會獲得可愛聖誕樹裝飾帽、韓式報紙拍貼機免費兌換券、聖誕松果吊飾，數量有限，贈完為止。12/24晚間6點更有OPEN劇團及雪鈴兔波波於時代廣場擔綱演出威尼斯面具魅惑之夜，由金曲演唱組合Crispy脆樂團現場演奏，打造最溫暖又幸福歡樂的平安夜。

▲高雄夢時代12.20、12.21夢想廣場舉辦「星空音樂日」，由13組歌手、每日晚間6點輪番開唱。（高雄夢時代提供）

聖誕節、跨年夜就來夢時代聚餐！夢時代館內多家餐飲品牌祭出限定套餐，1F金色三麥即日起至12/25推出2025感恩聖誕套餐，點套餐贈送聖誕蛋糕6吋乙顆；B1默爾Pasta&Pizza即日起至12/25推出極黑金燦、雪莓粉紅派對兩款聖誕節限定披薩；3F TGI FRIDAYS自12/9至2026/1/5推出限定套餐，歡迎大家來場美式聖誕新年派對。館內B1還有菓風小舖、Diva Life店櫃現正快閃中，售有多款聖誕節糖果及巧克力，甜蜜滋味、應景造型，絕對不容錯過。