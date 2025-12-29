高雄大串連！11區站路口力挺賴瑞隆 並肩邁向最後一哩路

記者李鴻典／綜合報導

民進黨高雄市長初選進入關鍵倒數，立委賴瑞隆今（29）日清晨在鳳山區五甲二路與自強二路口，向市民問早致意。同一時間，全市11個選舉區也同步在各區重要路口串連，展現「高雄隊站出來」團結一致挺賴瑞隆的氣勢。

高雄市議員參選人尹立。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

賴瑞隆表示，他持續秉持著從政初心，深入民眾日常、站在市民身邊。站路口不只是向大家誠心問早，更是用最直接的方式聆聽心聲、掌握第一線需求。賴瑞隆說明，市政從市民每一天的生活感受出發，無論是通勤交通、公共服務到城市建設，都要以一步一腳印的精神穩健推進，讓高雄持續進步、讓市民更幸福。

廣告 廣告

賴瑞隆指出，此次11區同步串連，是跨區團隊合作的展現，也象徵他推動城市治理的決心，串聯各區發展、縮短城鄉差距，讓大高雄每一個生活圈都能共享建設成果及城市榮耀。賴瑞隆強調，高雄要更好，要讓市區、海線、山線與周邊各區共好共榮；讓生活在不同區域的每一位市民都能幸福宜居，是他從政最大的目標。

賴瑞隆指出，此次11區同步串連，是跨區團隊合作的展現，也象徵他推動城市治理的決心。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

賴瑞隆也向市民喊話，他深知「團結才能成就高雄，共好才能延續光榮」，誓言以「全民的市長」為目標，不分區域、無分黨派、無論世代，不只將做市民的「後盾」，更將與大家「並肩」，讓城市穩健前行、擴大歷任市長執政成果，讓高雄超越高雄，成為新世代的指標城市。

高雄市議員簡煥宗。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

最後，賴瑞隆感性表示，感謝各區夥伴一早與他站在一起，讓高雄更好的最後一哩路需要每一分力量與他並肩前行；他也邀請市民朋友一起加入「高雄隊」，與他攜手讓高雄邁向更進步、更美好的未來。

本次「高雄大串連 力挺賴瑞隆」行動除由賴瑞隆在鳳山區向市民致意外，另由議員簡煥宗、何權峰、張博洋、湯詠瑜、邱俊憲，以及議員參選人蔡秉璁、黃敬雅、尹立、黃偵琳、洪村銘在各自選區串連，戰友同步喊出「支持賴瑞隆 延續高雄光榮」口號，展現大團結氣勢，各區現場民眾互動熱絡、加油聲不斷。

更多三立新聞網報導

校園事件落幕！賴瑞隆還原兒衝突起因：踢球不愉快、隔天又玩在一起

大逆轉！兒子「不是霸凌」 賴瑞隆、女童家屬共同聲明全文曝光

快訊／霸凌事件翻篇！賴瑞隆最新聲明曝光：兒子沒霸凌、雙方達3共識

鄭麗文東吳演講嗆副教授「沒大腦」 校友賴瑞隆批失格：應向師生道歉

