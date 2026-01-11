高雄大仁國中以學習迎接松本市教育參訪團 點亮台日歡樂共學風景

為深化國際教育交流、培養學生全球素養，高雄市立大仁國民中學近日用心接待日本長野縣松本市教育參訪團，在高市府教育局指導下，展開一場結合科學實作、藝術展演、文化分享與高爾夫果嶺情誼交流的國際教育共學活動。(見圖)

主辦單位今(十一)日說明，大仁國中與松本市的教育交流可追溯至二○二○年一月七日，當時松本市教育團隊首度蒞臨大仁國中交流，為雙方校際合作奠定深厚基礎；其後即使歷經COVID-19疫情挑戰，松島中學校長在退休前仍持續帶領師生，與大仁國中進行兩次線上教育交流，並於線上畢業典禮錄影致詞祝福，讓情誼不中斷。時隔六年再度與松本市實體相聚，更顯彌足珍貴，也象徵這段台日教育夥伴關係持續深化、歷久彌新。

在學生交流與展演活動中，日本學生介紹松本市的城市文化特色，並帶來小提琴演奏、芭蕾舞及充滿節慶氛圍的「松本Bon Bon祭舞蹈」，展現松本市深厚的藝術底蘊與青春活力。連續五屆榮獲全國學生音樂比賽國樂雙特優的大仁國中，則由國樂班學生周裕勛、魏昕妤介紹學校特色，劉彥均以笙吹奏《冬獵》，鄭又寧彈奏琵琶樂曲《草原小姐妹》回應友誼，悠揚樂聲交織東方美學，獲得現場熱烈掌聲。在情感交流層面，二十位大仁國中學伴以英文與簡易日文親手書寫友誼卡，向日本學生傳遞真誠祝福，一筆一畫的心意，成為這次交流中最動人的橋梁。

學校亦安排校園美學導覽，帶領日本師生欣賞由颱風倒木再生創作而成的「木頭仁」、草間彌生畫風牆面、宛如新娘頭紗般浪漫的垂枝茉莉，以及融合日本等國家文化意象的國際漫畫創作牆、磁磚馬賽克與馬蒂斯畫風鐵椅彩繪，呈現師生共同創作的學習風景，讓來訪貴賓深刻感受榮獲二○二○年全國藝術教育貢獻獎的大仁國中，結合教育、美感與環境的用心。

在課程體驗方面，學校規劃多元而專業的學習活動，包括由體育組長楊竣貿老師指導的高爾夫球推桿體驗，培養學生專注力與肢體協調；以及由連續多年指導學生參與科展與科學園遊會屢獲佳績的設備組長黃美華老師帶領的科學實作課程，透過茶包天燈、鳥笛製作與摩擦起電（靜電）實驗，引導學生實際觀察熱對流、聲音變化與靜電現象，將抽象科學概念轉化為可操作、可理解的學習歷程。

此外，該活動亦邀請畢業於印度孟買大學（University of Mumbai）的國際志工Sandesh蒞臨校園，向師生分享印度語言與文化，讓台日學生從亞洲多元視角認識世界，深化跨文化理解與尊重，使交流層次由台日互動延伸至多元文化共學。

活動當日適逢校內蔬食餐供應日，大仁國中家長會特別加購炸雞為來賓加菜，展現細緻周到的待客之道；並準備乖乖、麥芽餅、狀元糕、愛玉冬瓜茶、珍珠奶茶、綠茶、台灣馬卡龍等餅乾及賀蜜雅HoMiYa Bakery禮盒，讓日本貴賓從味蕾體驗臺灣的人情溫度。松本市教育參訪團亦回贈和果子禮盒、松本城徽章與具日本傳統美感的押繪藝術作品，象徵台日雙方以文化交流傳遞友誼。

迎賓活動中，大仁國中校長方靜慧與家長會楊淑妃會長特別致贈以「日本松本」為句首的兩副春聯創作給松本市教育長曾根原好彥與信明中學校長丸山剛生，春聯寓意精進成長、仁心行事，獲得日本貴賓高度肯定。

此外，深耕音樂教育的信義國小校長劉曜源亦蒞臨大仁國中拜訪松本市教育長，並相約未來信義國小與大仁國中能於日本小澤征爾音樂祭再次相聚、共學同行；另於教育局歡迎晚宴中，大仁國中校長方靜慧及家長會會長楊淑妃邀請吳立森局長一同致贈中堂，誠摯祝賀曾根原好彥先生榮升松本市教育長，並祝願新年快樂、馬到成功，象徵台日教育夥伴關係的持續深化與美好延續。