「高雄大姐頭」劉美枝享年87歲 逾40年默默助貧 兒捐百萬善款延續愛

高雄「大姐頭」劉美枝女士日前辭世，享壽 87 歲，她的善行義舉感動許多人。劉美枝女士以招牌蓬蓬頭和酷炫墨鏡形象深植人心，四十多年來默默行善，從發放白米、物資到直接贈送紅包現金，幫助無數弱勢家庭。她的兒子、苓雅區民主里里長陳文程也延續母親遺志，捐出上百萬元善款給低收入戶，讓母親的愛心持續傳承下去。

被大家稱為「高雄大姐頭」的劉美枝，因為行善助人數十年感動不少人。

劉美枝女士上個月底離世，生前因熱心公益、長年行善而在高雄地區廣受敬重，被親切地稱為「大姐頭」。她年輕時家境清寒，17 歲就離開家裡，後來經營餐廳事業有成後，便開始在自己能力範圍內幫助他人。劉美枝生前曾表示，她年輕時辛苦、結婚時辛苦、打拚時也辛苦，所以賺了錢後一定要捐一些食物給窮困的人。她認為助人讓她感到歡喜、心裡高興，花錢開心，給人吃東西自己也開心。

劉美枝女士的善行不僅限於逢年過節發放白米物資，還直接發紅包給現金，幫助弱勢家庭度過難關。即使她已離世，但她的愛心仍在延續。她的兒子陳文程在 9 日發放了上百萬善款給苓雅區的低收入戶，希望完成母親遺愛人間的願望。

劉美枝的兒子是苓雅區民主里長陳文程，9日發放上百萬的善款給苓雅區低收入戶。

劉美枝的兒子是苓雅區民主里長陳文程，9日發放上百萬的善款給苓雅區低收入戶。（圖／TVBS）

高雄市議員許采蓁表示，過去劉美枝和她的父親許崑源是多年好友，兩人都喜歡照顧弱勢，性格豪爽。許采蓁和陳文程也一直是地方服務的好戰友，對此事有很多感觸，她強調大家都會繼續將上一代慈善大愛的精神傳遞下去。

許采蓁議員在悼念文中提到，劉美枝不只行善，也關心地方公益大小事。雖然她已離開人世，但她的精神會繼續發揚光大，也會是地方永遠尊敬的「大姐頭」。

