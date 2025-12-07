高雄大學具人口紅利 3大指標案進場如何提升賞屋意願成考驗

【記者葉家銘／高雄報導】房市買氣低迷，購屋族迷茫是否該進場置產，買了是否會買到高點？不妨用客觀數據幫助自己購屋決策，近年來隨台積電效應，高雄房價暴漲，但央行祭出第7波信用管制後，部分行政區出現預售屋帶頭降價，然而位於楠梓房市熱區高雄大學生活圈，今年前3季預售屋均價持平發展，但區段從台積電宣布要在高雄設廠後，戶數增加4268戶，人口增加6532人，增幅56.9%與36.9%，屬高雄房價抗跌具備人口紅利生活圈。

楠梓高雄大學生活圈屬藍田、中興與中和里3里組成，在縣市合併初期也就是2011年1月，區段居住僅2976戶，人口8492人，然而最新統計至今年11月，戶數與人口分別為1萬1760戶、人口2.42萬元雙項數據增幅295.1%與184.9%，然而若以台積電在2021年11月為基準，當時戶數與人口為7492戶與1萬7668人，在宣布設廠至今約4年戶數增加4268戶，人口增加6532人，增幅分別為56.9%與36.9%。

今年高雄大學生活圈房市發展呈現量縮價平，1-9月預售屋均價落在39.40萬元，當中前3季成交單價分別落在39.20、39.57與39.56萬元，單價幾乎沒有落差，但成交量分別為80戶、32戶與8戶！而預計在今年最後一個月，包括華友聯「以學MDT」、茂德建設「高大之森2」與遠雄建設「遠雄一靚」3大指標案醞釀進場，房價挑戰坐穩4字頭，甚至邁向45萬元以上行情。

高雄房屋市場調查協會理事長吳曜廷指出，整個楠梓區預售屋單價落差大，部分建商土地取得成本早，會以3字頭中前段開始向上賣，部分建商因土地取得價格高與產品規劃較特殊，透過建材升等拉價，會挑戰4字頭甚至目標賣到5字頭行情，然而目前市場上遇到問題是如何提升購屋族進場賞屋意願，進一步促進成交量提升。

遠雄、茂德2場個案均想挑戰區域高價行情，目標房價坐穩4字頭邁向5字頭。葉家銘攝

