高雄大學副教授莊淑姿推動食農教育帶領學生闢田耕種

國立高雄大學運動健康與休閒學系副教授莊淑姿，本學期開設「休閒農場經營管理」課程，帶領學生走入校園農田，親手完成翻土、施肥、播種等步驟，以實作方式建立食農知識。課程融入USR大學社會責任與永續教育理念，讓學生在土地中學習，也理解作物生長對環境與氣候的回應。

副教授莊淑姿說，該項課程推動近十年，最初與北區銀髮農園合作，近年已於校內設置專屬場域，使食農教學更能持續運作；她說，學生從認識土壤開始，再進行翻土、整地與基礎施肥，「不少學生第一次拿鋤頭，手都磨破了，但反而更投入；有人笑稱第一次翻土解鎖人生成就。」

她指出，校園鄰近牧場，學生也會騎車取用已發酵的牛糞作為有機肥，讓課程更貼近友善耕作的實際操作。本學期種植作物多元，包括茼蒿、奶油萵苣、小黃瓜、綠櫛瓜、黃櫛瓜，以及六種番茄品種。課程安排學生分組負責澆水、除草與生長觀察，讓學生清楚看到作物在不同天候下的反應。

莊淑姿也提到，氣候變遷對課程影響愈來愈明顯。「以往九月最適合開始秋作，但近年九月仍偏熱，使耕作期延後。今年又遇到鳳凰颱風，學生更能直接理解天氣對農事的影響。」她認為，許多學生第一次真正走進農田，能從「做中學」理解永續，而非只在課堂聽講。

擔任小老師的運健休系大三學生洪士展分享，自己成長於高雄路竹，有務農背景，但對多數同學而言，下田完全陌生。「大家原本以為會喊累，結果翻土、澆水，甚至去牧場裝牛糞，都變成很新鮮的體驗。」他說，到種苗場挑選苗株，也讓同學第一次注意到蔬菜品種差異，例如各種番茄與瓜類特性，「大家都覺得比想像中好玩，也確實從實作學到知識。」

學生王姵淇表示，自己從小與父親在家中小菜園種植，因此對農作並不陌生，「這次課程讓我找回熟悉感，也遇到新挑戰。」她分享，部分幼苗因暫放租屋處日照不足而枯萎，讓她在正式下田前就學到照顧作物的細節。她說，當天遇到隔壁學生在收成玉米，對方主動示範澆水方法與株距安排，「像在田裡多上了一堂課」。

本學期作物已進入穩定生長期，預計於學期末迎來收成；依往例，莊淑姿師生以自己種植的蔬菜共同料理、分享成果，從農田一路走到餐桌，完成整個實作學習循環。