高雄大學啟動臺越產學合作新篇章 打造跨國產學鏈結新模式

國立高雄大學、越南高科技集團CT Group、芹苴大學（Can Tho University）及越南勇源教育發展基金會，近日宣布簽署四方合作備忘錄，未來將共同推動AI與半導體領域之人才培育與產學合作；這次簽約由高雄大學校長陳啟仁、CT Group董事長陳金鍾、芹苴大學副校長黎文林、勇源基金會董事長冼文舉代表簽署。

陳啟仁今(十三)日表示，CT Group為越南人工智慧與半導體科技領域具指標性的科技集團，長期投入高科技研發與產業應用；芹苴大學則為越南國家重點大學之一，亦是湄公河三角洲地區具代表性的高等學術機構；勇源教育發展基金會則在臺越人才培育與交流扮演關鍵角色。透過多邊合作架構，高雄大學結合臺灣高教研究能量、越南產業場域與在地學術資源，推動具應用導向與國際視野的人才培育機制。

CT Group董事長陳金鍾親自接待高雄大學校長陳啟仁一行，表達重視與歡迎，並介紹旗下半導體科技、減碳綠建築、無人機等研發與應用成果。

陳啟仁於會中說明高雄大學各學院的發展特色，並以半導體科技與人工智慧為重點，提出具體合作方向；人工智慧研究中心主任吳志宏則進一步介紹中心現況，以及未來臺越在AI應用研究上的合作構想。CT Group、芹苴大學及越南勇源教育發展基金會亦表達合作意願，將共同協助安排當地優秀學生來臺就讀。

這次訪問締約行程由高雄大學國際事務處統籌對外協調與合作規劃，隨行成員包括副校長吳行浩、國際事務處國際長林倖如、組長裴光雄及專員裴氏藍紅。林倖如強調，國際處在該案中扮演跨域整合與對外窗口角色，協助串聯海外產業夥伴、高等教育機構與校內研究能量，促成制度化、多邊且具延續性的合作模式，為後續推動國際產學合作奠定穩固基礎。