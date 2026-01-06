高雄大學建築系彭義棠榮獲UN Design Award建築類金獎

國立高雄大學建築學系學生彭義棠近日以自主作品參與「UN Design Award」國際賽事，從全球多所知名建築與設計院校中脫穎而出，奪下本屆建築設計類金獎殊榮；該獎項由美國華盛頓特區國際競賽協會發起，為近年備受關注的跨國設計競賽，今年參賽作品涵蓋雪城大學、康乃爾等校，學生組白金獎從缺，金獎為本屆最高獎項，共計兩名獲獎。(見圖)

建築學系主任陳逸杰今(六)日指出，彭義棠的表現最值得肯定的不僅是競賽成果，而是其在學期間展現的高度自主性與學習企圖心；從自發參賽、選定基地，到建立國際同儕交流網絡，並善用數位工具輔助設計，皆反映其主動掌握學習節奏的能力。大學階段的設計教育著重探索與累積，未必追求立即落地，但需具備時間管理與心理素質，「能夠撐過完整學習歷程，本身就是重要的能力」。

本屆競賽以「未被定義的設計」為核心理念，強調設計者回應自我與世界的關係，並由來自各國的建築師、設計總監與產業專業人士組成評審團，競爭門檻高；彭義棠這次於建築設計類獲獎，顯示其作品在概念深度與整體表現上，獲得國際評審肯定。

彭義棠的作品以高雄楠梓加工區生活帶為假設基地，選定翠屏里社區活動中心旁進行空間構想，發展出名為「綠色溫暖方舟」的城市公共場域；其設計透過挑高空間、階梯式閱讀空間與多層交錯動線，整合圖書館、社區教室、中庭綠帶等機能，期望在高科技園區、住商混合區與學校交織的城市環境中，形塑一處可容納多元使用者、陪伴城市生活節奏的共享空間。

彭義棠表示，自己在參考歷屆國際得獎作品後，看見世界設計門檻，因此選擇主動挑戰，希望確認「自己是否能站上國際舞台」。

在創作過程中，彭義棠亦結合數位工具輔助設計，自大二起便透過程式方式建構個人化AI系統，作為靈感發想與環控推演的輔助工具。他強調，AI並非替代創作，而是依循使用者設定的指令與偏好，協助整理氣候數據、分析基地條件，使設計思考過程更為清晰且有效率。他也認為，建築系的學習不僅仰賴靈感，更需要長時間的投入與反覆推敲。