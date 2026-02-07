高雄大學揮毫贈春聯迎馬年 三地結緣送祝福

迎接農曆馬年到來，國立高雄大學「揮毫贈春聯」系列活動再度展開，六日首場與高雄捷運公司合作，師生於左營站穿堂層現場書寫春聯與贈送應景小品，今明兩日各有一場於蚵子寮通安宮、藍田里仁壽宮兩處的廟埕與社區里民結緣，也讓書法藝術在不同空間中持續流動、與民眾產生連結。(見圖)

高雄大學今(七)日說明，學務處統籌規劃「揮毫贈春聯」傳統，帶領「書法研究社」師生，攜手高雄捷運公司、在地信仰中心，把年節祝福送進捷運場站、廟埕與社區，展現大學與城市、地方共榮共好的實踐行動。

廣告 廣告

高雄大學學務長王明月表示，與高雄捷運公司攜手舉辦「揮毫贈春聯」活動至今已邁入第十二年，從捷運場站延伸至社區與在地信仰中心，不僅傳承書法藝術文化，也讓學生在服務中學習，實踐大學社會責任，體現高雄大學與在地共好、共享節慶溫度的精神；農曆春節張貼春聯是華人社會重要習俗，透過師生親手書寫、現場結緣的方式，讓民眾在馬年新春之際，感受到手寫書法所承載的祝福與溫度。

王明月也代表校方感謝知名書法家宋耀偉多年擔任社團指導老師，以及書法研究社學生、歷屆社長與畢業學長姐回校支援，共同完成多場次、高強度的書寫服務；並感謝高雄捷運公司、通安宮與仁壽宮等合作夥伴提供場地與行政協助，使活動得以順利推展。

書法家宋耀偉現場揮毫，為高雄大學與高雄捷運公司多年合作題寫四字「高大騰捷」，象徵雙方攜手向前、如萬馬奔騰般充滿動能，呼應馬年意象，展現雙方合作持續深化的活力與城市發展能量，也成為活動現場的一大亮點。

活動現場提供七字對聯（上、下聯與橫批）、四言吉語及單字吉語等多元選項，除事前備妥的對聯外，也開放民眾現場選字，提供適度客製化服務。團隊近年也觀察到民眾偏好「財源廣進」、「馬到成功」等與事業、經商相關的祝賀語，今年也特別提醒學生多準備此類吉祥字句，回應不同族群的期待；此外，現場亦搭配贈送應景花卉小品與盆栽，讓民眾將新春祝福一併帶回家。

「揮毫贈春聯」活動第二場(今日上午)於蚵子寮通安宮、第三場（明日下午二時至五時）於藍田里仁壽宮舉行，春聯與應景小品數量有限，依現場實際書寫與發送情形提供民眾索取。