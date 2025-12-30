高雄大學攜手交通局 微笑單車導入電輔微型調度車

高市府持續深化低碳運輸與永續交通政策，公共自行車YouBike系統再添創新里程碑，昨（卅）日由國立高雄大學總務長陳怡凱、高市府交通局副局長劉建邦及微笑單車公司總經理何友仁共同出席見證，宣布三方攜手率南部之先，於高大校園導入電輔微型調度車，展現高雄市在智慧交通、綠色運輸及校園永續治理上的具體成果。

這次導入的YouBike電輔微型調度車，為專為封閉式場域設計的輕量化電輔調度工具，採48V電力輔助系統，體積小、噪音低、機動性高，每次最多可載運七輛YouBike，滿載續航力約三十六公里，能靈活穿梭校園動線，進行高頻率、小批量的即時調度；相較傳統大型調度車輛，電輔微型調度車具備低碳排、低噪音、不干擾行人動線等優勢，更貼近校園與城市永續發展需求。自十二月起於高雄大學試行導入兩輛電輔微型調度車，每日可增加約一百四十輛次調度量，有助於提升熱門站點見車率與見位率，改善學生「借得到、還得了」的使用體驗。未來將依實際運作成效，滾動檢討並評估擴大推動至其他合適場域，持續強化高雄市公共自行車整體服務量能。

交通局副局長劉建邦表示，高雄YouBike自上線以來深受民眾肯定，目前全市已建置一千四百七十一處租賃站，累計騎乘人次突破七千八百萬，今年平均每月使用人次約一百八十萬，公共自行車服務滿意度連續五年維持95%以上；這次與高雄大學及微笑單車合作，將創新調度模式導入校園場域，不僅回應年輕世代高度使用需求，也讓校園成為市政政策驗證與示範的重要基地。

高雄大學總務長陳怡凱指出，高大校園面積達八十二.五公頃、地勢平坦，具備發展自行車友善環境的良好條件，目前校內已設置九處YouBike租借站、二百三十一柱停車柱，站點涵蓋校門口、教學區、宿舍區及行政動線，YouBike已成為師生日常通勤與課間移動的重要交通工具，每月平均使用量超過四萬次，校園尖峰時段借還需求明顯，使即時調度成為提升服務品質的關鍵。

微笑單車公司總經理何友仁提到，校園場域具有站點密集、需求集中且調度距離短的特性，非常適合導入電輔微型調度車進行高頻率、小批量調度；相較傳統調度方式，新型調度工具不僅更省力、更安全，也能有效提升整體營運效率，高雄大學這次率先導入，為南部校園公共自行車調度模式樹立重要典範。