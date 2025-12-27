高雄大學攜手教育部、高市教局 推動5G新科技教育落地

國立高雄大學近日協辦教育部「一一四學年度上學期5G新科技學習推廣計畫-南區成果分享交流會」，邀請高雄、臺南、嘉義、屏東、南投、雲林、金門、新竹等中小學教育人員到校交流，聚焦VR、教育元宇宙及XR數位共學成果與課程應用，促進跨縣市教學經驗流動並強化沉浸式數位學習能量。(見圖)

主辦單位今(廿七)日說明，教育部資訊及科技教育司高級管理師林燕珍、高市府教育局副局長吳文靜、國立高雄大學校長陳啟仁，以及高雄區5G輔導教授召集人吳志宏出席致詞，肯定5G新科技學習推廣計畫在教學現場的實質成效，並期許透過持續合作，擴大新科技在教育體系中的深度與廣度。

高雄大學陳校長表示，高大長期致力於數位學習與教育創新，積極實踐大學社會責任，透過協助教育部及地方政府推動5G新科技學習計畫，串連高教端與國教端的教學能量，讓沉浸科技真正落實於課堂之中，提升學生的學習動機與學習品質；未來持續配合教育部政策，結合校內研究與教學資源，深化高教端對國教端的專業支持，攜手各級學校共同打造更具前瞻性與包容性的數位學習環境。

教育部資科司高級管理師林燕珍指出，5G新科技學習推廣計畫持續引領中小學校將VR、教育元宇宙與XR直播等技術融入教學設計；繼上週北區場次和這次成果分享交流會，體現在課程創新與教學實踐上的豐碩成果，期盼未來能陪伴更多學校邁向高互動、沉浸式的學習新世代。

高市府教育局副局長吳文靜提到，高雄市高度重視5G新科技對教育現場的影響，透過與教育部及國立高雄大學的密切合作，不僅協助教師精進教學專業，也讓學生有更多元的學習體驗，進一步縮短城鄉與資源落差。

活動當日安排多場論壇與成果交流，由各縣市示範學校及XR數位共學中心分享設備建置、課程設計、教學實施與師生回饋等經驗，並透過跨校互動呈現5G新科技融入教學現場的多元應用樣貌與創新能量。