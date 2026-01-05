高雄大學攜手3國小簽MOU

國立高雄大學發揮大學社會責任（USR），近日與在地的援中國民小學、甲圍國民小學、藍田國民小學（籌備處）等三所國教端夥伴完成合作備忘錄（MOU）簽署，正式建立大學與基礎教育跨校合作機制；期望透過制度化合作，整合大學教學與研究能量，深化在地教育連結，回應區域發展與教育現場需求。（見圖）

這次合作備忘錄由高雄大學校長陳啟仁，分別與援中國小校長林珮如、甲圍國小校長林雅珮，以及藍田國小（籌備處）主任陳秉筠簽署，象徵高雄大學與三所國小在教育合作與資源交流上的正式啟動。

陳啟仁校長表示，高雄大學秉持與在地共榮共好的精神，持續將教學與研究能量回饋教育現場，並樂於與國教端夥伴深化合作；例如近日即由應用物理學系副教授余進忠統籌，結合校內師長與高雄市多所中小學團隊，於高雄市文化中心舉辦「高雄科學日暨USR成果展」，讓科學教育走入公共場域，展現大學參與社會的多元實踐。高雄大學擁有八十二.五公頃校地，是一座兼顧教學、研究與生態保育的生態校園，未來歡迎國小師長帶領學童入校走讀，透過實地體驗拓展學習視野，促進跨學段教育交流。

該系列合作是由高雄大學通識教育中心主任陳德興、圖書資訊館館長王政弘及通識教育中心兼任助理教授翁炯慶共同牽線，並以USR實驗計畫「大手牽小手-藍田國小校本位課程共備計畫」為合作契機，協助藍田國小發展「兒童哲學」與「永續教育」等校本位課程，進而邀請甲圍國小、援中國小及藍田國小籌備處，攜手校內USR團隊與相關行政單位共同舉辦合作共識會議。

未來合作將整合高雄大學在師資培育、科學教育、環境教育、地方學走讀、學生社團及資源共享等多元能量，促進大學生走入校園、深入社區，也讓國小學童在多元互動與跨域學習中拓展學習視野。