高雄大學校長赴韓出席國際研討會 分享南臺灣半導體人才培育與產學合作經驗

國立高雄大學持續深化國際學術交流與產學鏈結，校長陳啟仁近日率團赴韓出席《第三屆全球教育創新研討會（The 3rd Global Education Innovation Symposium）》，於會中分享校方推動高科技人才培育與產學協作的實務經驗；訪韓期間，代表團亦造訪韓巴大學與梨花女子大學，就學術交流與國際合作方向進行意見交換。(見圖)

高雄大學今(二)日說明，本屆研討會由姊妹校-韓巴大學主辦，陳啟仁以「Building a Semiconductor Talent Ecosystem in Southern Taiwan：How Universities Can Lead Innovation and Industry Collaboration（打造南臺灣半導體人才生態系：大學如何引領創新與產學合作）」為題發表專題演講，從高雄區域產業結構與南臺灣半導體產業發展脈絡出發，說明高等教育在回應產業人才需求、促進創新合作上的角色與策略。

廣告 廣告

陳啟仁表示，高雄大學座落於南臺灣科技產業廊帶核心區位，長期與半導體及高科技產業維持合作關係，逐步發展以產業需求為導向的教學與研究模式；大學在產業生態系中不僅是專業人才的培育場域，更應透過跨域課程設計與產學協作機制，成為連結政府政策、產業發展與創新實踐的重要節點，協助地方產業與城市發展因應科技快速變動所帶來的挑戰。

研討會期間，高雄大學代表團亦與韓巴大學校長及高層主管進行交流，雙方就學術合作與國際研討會合作方向交換意見，並初步討論合辦「Twin City Forums」國際研討會的構想；相關討論聚焦半導體與高科技產業驅動下的城市轉型議題，連結臺灣高雄與韓國大田兩地的產業與治理經驗，作為後續學術交流與城市層級對話的討論基礎。

高雄大學這次訪問行程由國際事務處規劃執行，隨行的國際長林倖如強調，此行除協助校長出席國際研討會外，也同步推動校級國際合作事務，訪問期間，代表團與韓巴大學就學術交流與國際研討會合作模式進行討論，並拜訪梨花女子大學，邀請對方參與「亞洲虛擬學院聯盟（Asia Virtual Academy）」，同時安排與該校建築學系進行會談，就國際工作坊、師生交流及跨校教學合作等具體方向交換意見。